Incidente nella galleria Costantini sulla SS 80/Var: traffico interrotto

TERAMO – Anas comunica che, a causa di un incidente avvenuto nella galleria ‘Costantini’ della strada statale 80/Var “Variante di Teramo”, è provvisoriamente interdetto al transito, in entrambe le direzioni, il tratto in corrispondenza del km 2,600.

Il sinistro – uno scontro frontale tra due autovetture, avvenuto per cause in corso di accertamento – ha provocato il ferimento di una persona. Il traffico viene deviato in loco lungo viabilità alternativa.

Sul posto è presente personale Anas, del 118 e delle Forze dell’Ordine per consentire gli accertamenti della dinamica e per ripristinare la circolazione in piena sicurezza, in tempi brevi, anche a seguito delle operazioni di pulizia del piano viabile.