C5 femminile, Montesilvano è Campione d’Italia 2020/2021

Nelle finals femminili di calcio a 5 il Montesilvano va sotto di due gol contro Falconara ma riesce a ribaltare il risultato e si aggiudica lo scudetto

MONTESILVANO – Il Montesilvano va sotto 2 reti a Falconara in gara-3 delle Finals femminili. Ma le ragazze allenate da Santangelo rimontano le campionesse di Coppa Italia e finiscono per batterle 3-2 (lo stesso risultato di gara-1) conquistando così lo scudetto 2020/2021.

Avvio scoppiettante con rete di Dal Maz. Buona la risposta della squadra di Santangelo: subito 5vs4 con Bruna Borges portiere di movimento. Il Città di Falconara con Taty approfitta della porta sguarnita per siglare il 2-0. Il Montesilvano esce a stento da un momenti di distrazione. Un colpo di testa di Xhaxho rischia di riaprire la finalissima già nel primo tempo, Bruna Borges, colpisce la traversa, ma si va all’intervallo sul risultato di 2-0.

Nella ripresa il Montesilvano realizza due gol in nove secondi: il primo è una prodezza di Alessia Guidotti che porta via a palla a Marta e da fuori area fulmina Dibiase, il pari è un destro potente e preciso dell’indiavolata Xhaxho. Sestari impedisce il bis a Taty, Dibiase dice di no a Ortega. Ma il gol del Montesilvano è soltanto rimandato, lo segna D’Incecco, con un tocco da due passi.

Il tabellino della gara

CITTÀ DI FALCONARA: Dibiase, Taty, Luciani, Pereira, Dal’Maz, Guti, Marta, Nona, Blenkus, Ferrara, Pesaresi, Marcelli. All. Neri

MONTESILVANO: Sestari, D’Incecco, Lucileia, Borges, Ortega, Coppari, Amparo, Ciferni, Guidotti, Xhaxho, Belli, Esposito. All. Santangelo

RETI: 1’27” p.t. Dal’Maz (F), 2’36” Taty (F), 4’06” s.t. Guidotti (M), 4’15” Xhaxho (M), 7’55” D’Incecco (M)

ARBITRI: Daniele Di Resta (Roma 2), Nicola Acquafredda (Molfetta), Alessandra Carradori (Roma 1) CRONO: Marco Di Filippo (Teramo)

Serie A Femminile – Playoff Scudetto

QUARTI DI FINALE

1) CITTÀ DI FALCONARA-FUTSAL FEMMINILE CAGLIARI 4-1 (5-2)

2) ITALCAVE REAL STATTE-LAZIO 4-3 (1-1, 7-7)

3) KICK OFF-BISCEGLIE FEMMINILE 3-1 (6-1, 1-3)

4) MONTESILVANO-CITTÀ DI CAPENA 3-0 (3-1)

SEMIFINALI

X) ITALCAVE REAL STATTE-CITTÀ DI FALCONARA 4-4 (1-6)

Y) KICK OFF-MONTESILVANO 2-9 (0-0)

FINALE

CITTÀ DI FALCONARA-MONTESILVANO 2-3 (2-3, 3-1)