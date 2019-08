Bungaro pronto per il Maredentro Tour, questa sera a Pescara

Al porto turistico tappa del live per l’artista che recupera la data del 10 luglio. “Questa estate che non è ancora finita!”

PESCARA – Tony Bungaro questa sera alle ore 21.15 sarà all’Arena del Porto Turistico di Pescara per il suo “Maredentro live“. L’artista che si sarebbe dovuto esibire lo scorso 10 luglio chiude a tutti gli effetti il cartellone del Pescara Jazz 2019. Così saluta i fans sulla sua pagina social: “Tra pochissimo ci vediamo a Pescara! Vi aspetto con #maredentro il 16 Agosto in Arena al Porto Turistico per goderci insieme questa estate che non è ancora finita!”.

Ricordiamo che nel concerto sarà accompagnato da Antonio De Luise, (contrabbasso); Marco Pacassoni (vibrafono, percussioni e batteria); Antonio Fresa (pianoforte). Si tratta della terz’ultima tappa del suo tour estivo che si concluderà con quella del 29 agosto all’Ecolancia Festilva di Reggio Calabria con l’ospite speciale Ornella Vanoni e il 4 ad Alberobello. Di seguito il videoclip del brano “Guardastelle” per la regia di Fabio Iaquone, arrangiamento, direzione e pianoforte: Aidan Zammit e testo di Pino Romanelli. Ricordiamo che sarà presto disponibile la fotogallery e scaletta del concerto di questa sera tra le pagine sezione eventi – fotogallery.



BIGLIETTI

I biglietti sono disponibili online su Ciaotickets in prevendita a 16.50 euro posto unico. Sono previste riduzioni per i ragazzi dai 3 ai 18 e gli over 65 a 11 euro.