“Brigata Maiella”, Marco Patricelli presenta il suo libro a Giulianova

GIULIANOVA – Si terrà domani pomeriggio, 29 Aprile, alle 17.30, in sala Buozzi, la presentazione dell’ultimo libro dello storico Marco Patricelli, “Brigata Maiella. L’epopea dei patrioti italiani nell’8^ Armata britannica”. Sarà l’autore stesso, introdotto dal giornalista Walter De Berardinis, ad illustrare i contenuti del volume e a rispondere alle domande dei presenti. Porterà i saluti dell’ Amministrazione comunale il consigliere Valentina Piccione. L’iniziativa, patrocinata dalla Città di Giulianova e promossa dalla Biblioteca Bindi, chiude la settimana dedicata alle celebrazioni del 25 Aprile, che ha visto la cerimonia di deposizione di una corona d’alloro in corrispondenza di villa Migliori e l’inaugurazione della mostra “Il Secondo Corpo d’Armata polacco”, che rimarrà aperta fino a domenica, Primo Maggio.

Marco Patricelli, nato a Pescara nel 1963, storico, ha scritto saggi per case editrici italiane e straniere. E’ stato consulente di produzione per la Rai, Mediaset, ZDF, Tv Polska. Nel 2010 ha vinto il Premio Acqui Storia con il “Volontario”, tradotto in più lingue. E’ stato insignito dal Consiglio dei Ministri della Polonia del titolo “Bene Merito” per alti meriti culturali, e dal Presidente della Repubblica di Polonia della Croce di Ufficiale. Patricelli è stato invitato dal Quirinale a tenere la prolusione sulla Brigata Maiella per la celebrazione del 25 aprile 2018. Il Presidente Sergio Mattarella lo ha insignito del titolo di Cavaliere dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana. Ha insegnato Storia dell’Europa contemporanea all’Università D’Annunzio di Chieti e ha tenuto lezioni all’Università di Varsavia e alla Jagellonica di Cracovia. Vive tra Praga e Pescara e compone musica sinfonica. Il libro “Brigata Maiella. L’epopea dei patrioti italiani dell’8^ Armata britannica” per la Rusconi libri, è la sua ultima fatica letteraria.