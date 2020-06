“Botteghe nel Borgo”, riqualificazione del centro storico a Città Sant’Angelo

L’intento è di offrire maggiore visibilità alle attività dislocate nel paese con la creazione di un centro commerciale all’aperto

CITTÁ SANT’ANGELO – L’Amministrazione comunale punta sulla riqualificazione del centro storico. Per questo motivo l’Assessore al Commercio e al Centro storico, Marcello Di Gregorio, il Primo Cittadino Matteo Perazzetti e tutta la Giunta Comunale, hanno voluto tendere la mano verso gli esercenti presenti all’interno delle mura della Città. L’idea è quella di creare un centro commerciale all’aperto, chiamato “Botteghe nel Borgo”.

L’intento è di offrire maggiore visibilità alle attività dislocate nel paese. Sarà effettuata una campagna pubblicitaria mirata e verranno creati canali social tematici proprio per dare il massimo risalto a questa iniziativa. Ci sarà un costante coordinamento tra gli esercenti e l’ente in modo da essere sempre in contatto per ogni esigenza.

Inoltre, nel parcheggio “A. Berarducci” all’ingresso del Paese, verrà predisposta una segnaletica adeguata per promuovere e valorizzare la presenza di negozi, laboratori e pubblici esercizi. Questo permetterà alle persone di orientarsi meglio e alle attività presenti di acquisire una maggiore visibilità.

Il costo della struttura sarà sostenuto interamente dal Comune. Chi utilizzerà lo spazio che verrà messo a disposizione, dovrà corrispondere unicamente il pagamento dell’imposta sulla pubblicità, che può essere stimata in 25 euro annui.

Per aderire a questa iniziativa basterà inviare una mail agli indirizzi alessia.gabriele@comune.cittasantangelo.pe.it oppure commercio@comune.cittasantangelo.pe.it