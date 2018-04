Borsacchio, Salvafratino 2018: il 14 aprile escursione e corso gratuito

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Sabato 14 aprile 2018 alle ore 9.00 presso il lido Bora Bora a Roseto, si partirà per una escursione all’interno della Riserva Borsacchio con lo scopo di formare gratuitamente i cittadini a riconoscere il Fratino e tutelarlo, come segnalatori, durante l’attuale periodo di riproduzione. Gli organizzatori faranno conoscere a tutti i partecipanti le peculiarità della rara specie di trampoliere che dimora sulle nostre coste e come sia a rischio estinzione.

Il corso sarà inserito nel Progetto “Salvafratino 2018” promosso dal WWF e dall’Area Marina Protetta Torre del Cerrano. Organizzato dalle Guide del Borsacchio in collaborazione con Italia Nostra, Legambiente, Centro Studi Cetacei, Fiab, Giacche Verdi, Guardie Ambientali, Chaichana, Roseto Cammina, Abruzzo Beni Comuni, No Triv e i ragazzi del Residence Felicioni.

Sottolineano le associazioni:

“Dopo 13 anni continuiamo come volontari a mantenere attiva la riserva e le attività didattiche, turistiche e scientifiche. Unico rammarico, dopo molti anni, il mancato patrocinio del comune di Roseto. Probabilmente impegnarsi gratuitamente per i beni comuni, l’ambiente non è cosa gradita. Continueremo lo stesso. Presto calendario per le pulizie della riserva a mano e le escursioni estive che, in questi anni, hanno riscosso un incredibile successo tutte, rigorosamente, gratuite e frutto del lavoro ed impegno, anche economico, dei volontari. I tempi un giorno per il Borsacchio saranno certo migliori. Invitiamo tutti a partecipare”.