PESCARA – La collaborazione tra Università degli Studi G.D’Annunzio di Chieti-Pescara e la Lega Regionale delle Cooperative e Mutue d’Abruzzo (Legacoop Abruzzo) vive in questi giorni un nuovo e importante momento con la definizione del progetto formativo e di ricerca del Corso di Dottorato Industriale Science Technology for Sustainable Development.

Ieri è stato pubblicato anche il bando del corso che ha l’obiettivo di promuovere la cultura cooperativistica e di garantirne sostenibilità futura attraverso un percorso che punti a formare la figura manageriale del Direttore dell’associazione datoriale territoriale Legacoop. L’iniziativa, a cura del Dipartimento di Economia Aziendale dell’Università D’Annunzio, è promossa e co-finanziata da Legacoop Abruzzo con il patrocinio di Coopfond.

La figura del Direttore è centrale per il funzionamento della struttura associativa, sovraintende al lavoro di tutti gli uffici per garantire la piena realizzazione degli obiettivi associativi e suoi periodici aggiornamenti, sulla base di quanto definito dal Presidente e dalla Presidenza in applicazione del mandato congressuale e delle delibere della Direzione nazionale.

Il Bando di concorso per il Dottorato di Ricerca è stato pubblicato dall’Università D’Annunzio in accordo con la Missione 4 del PNRR nella componente 1 di ‘Potenziamento dell’offerta dei servizi di Istruzione’ e componente 2 ‘Dalla ricerca all’impresa’.

Il bando punta al reclutamento di un Dottorato Industriale della durata di 3 anni accademici a partire dal 1° novembre 2022. La borsa di studio erogata prevede una remunerazione annuale.

Possono partecipare:

– possessori di laurea magistrale o specialistica;

– laureati del vecchio ordinamento;

– laureati all’estero con titolo equivalente ai suddetti;

– possessori di titolo accademico di secondo livello rilasciato dalle istituzioni facenti parte del comparto AFAM.

Le attività che il Dottorando dovrà svolgere:

– seguire i corsi previsti per il Corso di Dottorato;

– svolgere l’attività di ricerca e di formazione previste dal Piano formativo, sia presso l’Università che presso Legacoop Abruzzo;

– seguire le indicazioni dei due tutors. Il tutor di Legacoop Abruzzo che supervisionerà ed indirizzerà l’attività svolta dal Dottorando mettendogli a disposizione strumenti, attrezzature e il know-how tecnico-scientifico dell’associazione territoriale e del relativo network nazionale; quello ‘accademico’ nominato dal Collegio Docenti del Corso.

L’iscrizione alle prove di ammissione al bando scade il 3 agosto 2022, alle ore 13, e va effettuata tramite accesso all’apposito servizio on line: http://udaonline.unich.it/

I dettagli del bando: https://www.legacoopabruzzo.it/wp-content/uploads/2022/07/bando_dr_1019_22_prot_47955_del_01_07_2022-1.pdf