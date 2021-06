“borGO! Il weekend è Campli”: torna il format di promozione turistica

CAMPLI – Torna a Campli, dopo il successo dello scorso anno, “borGO! Il weekend è Campli”, il format ideato dall’amministrazione comunale di Campli per la promozione turistica del borgo Farnese, uno dei più belli d’Italia. Anche quest’anno, cene sotto le stelle e aperture straordinarie dei principali monumenti fino alle 23.

Si comincia sabato 26 giugno con la Notte Romantica dei borghi, iniziativa promossa dal Club de I Borghi Più Belli d’Italia dedicata, quest’anno, al tema “L’Amore per l’Arte”. L’aperitivo o la cena possono essere prenotati presso uno dei bar e ristoranti del centro storico sul portale https://borgocampli.it/borgo-26-giugno-2021/. La Scala Santa, la Cattedrale di Santa Maria in Platea con la sua preziosa Cripta e la Casa del Medico saranno aperte e visitabili fino alle 23.

Ma c’è di più. “Sempre sabato 26 – spiegano il Sindaco, Federico Agostinelli, e l’Assessore alla Cultura e Turismo, Melissa Galli – in occasione dell’incontro di calcio Italia-Austria, valido per gli ottavi di finale di Euro 2020, sarà posizionato in Piazza Vittorio Emanuele II un maxi schermo per seguire la nostra nazionale. Anche questa una forma di amore, quello per la maglia azzurra”.

IL PROGRAMMA

La serata si aprirà alle ore 18.30 con “L’amore nell’arte”, conversazione multimediale con Valentina Muzii, presso la Sala Convegni del Museo Nazionale Archeologico in Piazza S. Francesco. Al centro dell’incontro, l’analisi del sentimento amoroso e del matrimonio, attraverso le opere d’arte di tutti i secoli.

Si proseguirà alle ore 19.30 con l’apertura del contest “Custodiamo il romanticismo”, presso il Vicolo del bacio, dove sarà possibile depositare il proprio messaggio d’amore in una cassetta dedicata. Il più originale verrà premiato con una sorpresa.

Alle ore 22:45 dopo la partita Italia-Austria, musica dal vivo con i Mediterranea Sound in concerto in Piazza Vittorio Emanuele.

Per visite guidate:

Ufficio Turistico del Comune di Campli

0861 5601207 | turismo@comune.campli.te.it

Per info sulle prenotazioni:

0861 739021 | info@goonitalia.it