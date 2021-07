“Book festival” a San Benedetto in Perillis il programma del weekend

Si comincia il 30 luglio con lo scrittore e sceneggiatore vastese Marco Taddei che presenterà il suo ultimo lavoro

SAN BENEDETTO IN PERILIIS – Dopo lo straordinario successo di pubblico del primo blocco d’incontri del “Book festival Libri” nell’Entroterra edizione 2021, organizzato da Paolo Fiorucci (Il Libraio di Notte) con il patrocinio del Comune di San Benedetto in Perillis e il supporto dell’associazione culturale Perill’Arte, ecco l’elenco degli autori che animeranno il secondo fine settimana.

Il primo ospite, venerdì 30 luglio alle h 18.30, con il suo ultimo lavoro sarà lo scrittore e sceneggiatore vastese Marco Taddei, già autore di diversi fumetti di successo tra cui Anubi (Premio Boscarato 2016) e Malloy, gabelliere spaziale.

Il giorno successivo, sabato 31 luglio alle h 18.30, sarà il turno di Carmine Valentino Mosesso, il poeta contadino, che presenterà assieme al suo editore Francesco Coscioni, La terza geografia (Neo Edizioni), una raccolta di poesie nella quale coniuga la passione per le lettere all’amore per terra, per le “terre alte” e per la sua terra, il Molise.

Domenica 1 agosto, alle h 18.00, ospite d’eccezione del festival sarà l’ormai celebre Gino Bucci, meglio noto come L’Abruzzese fuori sede che dialogherà prima con Il Libraio di Notte sull’Abruzzo e l’abruzzesità e successivamente, alle 19.00, presenterà con lo scrittore Remo Rapino Vita, morte e miracoli di Bonfiglio Liborio (Minimun Fax), premio Campiello 2020 e finalista allo Strega.

Non resta che aspettarvi numerosi come siete stati fino a ora, ricordando che tutti gli eventi sono gratuiti e sono svolti rispettando le normative anti-Covid vigenti.

Il programma

30 luglio

18.30: Marco Taddei, Il battesimo del porco, MalEdizioni.

31 luglio

18.30: Carmine Valentino Mosesso, La terza geografia, Neo Edizioni – modera F. Coscioni.

1 agosto

18.00: Incontro con Gino Bucci, L’Abruzzese Fuori Sede.

19.00: Remo Rapino, Vita, morte e miracoli di Bonfiglio Liborio, Minimum Fax.