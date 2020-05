Bond Factory continua a produrre dispositivi di protezione individuale

L’area della manifattura tecnologica, che dal 18 aprile produce mascherine, tute e calzari, continuerà in modo permanente

CHIETI – Bond Factory, manifattura tecnologica che da oltre trent’anni offre servizi innovativi per la moda, l’arte e il design, data la situazione emergenziale ha destinato in modo permanente un’area dello stabilimento alla produzione di DPI certificati, denominata BFxMED, che è formalmente attiva dal 18 aprile 2020.

L’emergenza sta lentamente rientrando ma i servizi territoriali impegnati in prima linea necessitano tutt’ora di dispositivi di protezione idonei a garantire la sicurezza del personale in servizio, per questo motivo Bond Factory ha deciso di continuare a supportare attivamente gli ospedali abruzzesi devolvendo DPI certificati made in Abruzzo per l’Abruzzo.

I dispositivi di protezione realizzati non solo sono verificati dagli istituti competenti ma sono caratterizzati da elevata qualità e innovazione, altamente protettivi e personalizzabili. Le materie prime impiegate provengono da fornitori italiani e la realizzazione degli stessi avviene in Italia presso lo stabilimento abruzzese; da sempre, infatti, l’obiettivo di Bond Factory è la valorizzazione della filiera e del know-how italiani mediante il coinvolgimento di aziende del nostro territorio #centoXcentofilieraitaliana.