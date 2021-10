BOLOGNANO – “Partiranno la prossima settimana i lavori di realizzazione di un’area verde attrezzata nel parco urbano a Piano D’Orta, per un importo complessivo di euro 16.130, 00, risorsa economica derivante dal contributo statale per l’anno 2021del fondo ‘Contributo per il Sud per la realizzazione di infrastrutture sociali’. Lo comunica il Sindaco di Bolognano, Guido Di Bartolomeo, che precisa come “l’intervento riguardi uno spazio di proprietà dell’Ente non utilizzato. Il progetto definitivo-esecutivo, stilato dal geometra incaricato, Mario Marulli, approvato dalla Giunta comunale il 23 luglio scorso, prevede la messa in opera di un’area ristoro con panchine e giochi per i bimbi. Sono, invece, già in fase attuativa i lavori di ricostruzione del muro perimetrale del cimitero di Musellaro, che versava da anni in condizioni di totale abbandono. Un intervento dal costo esiguo, a carico del bilancio comunale, ma assolutamente necessario, non solo per ripristinare una condizione di decoro del luogo sacro ma anche per arginare il fenomeno dell’invasione dei cinghiali, sempre più spesso rintracciati a pascolare all’interno, sia in orari notturni che diurni, grazie ad una facile via di accesso”. La nota del Sindaco di Bolognano, Guido Di Bartolomeo.

Bolognano, lavori all’area verde di Piano d’Orta e al muro del cimitero ultima modifica: da