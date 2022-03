Bolognano, gradinata della legalità: ecco il progetto degli alunni del Manzi

Il Sindaco Di Bartolomeo: “sosterremo l’ammirevole progetto in memoria delle vittime innocenti delle mafie”

BOLOGNANO – “É impossibile dire di no ai bambini, soprattutto se è da loro che ricevo una richiesta di sostegno e per una lodevole iniziativa. Così, questa mattina, insieme al vice sindaco con delega alla scuola, Adelaide Chiacchia, e il consigliere Maria Grazia D ‘Intino, ho accolto in Comune gli alunni della scuola primaria ‘Luca Federico’ dell’Istituto comprensivo Alberto Manzi, plesso di Piano D’Orta, per ascoltare direttamente da loro i dettagli del progetto “Un sogno narrante” in memoria delle vittime innocenti delle mafie, che mi avevano già illustrato attraverso una lettera. I piccoli studenti daranno vita alla gradinata della legalità, in piazza Italia a Piano D’Orta, dipingendola con i colori della nostra bandiera e impreziosendola con i nomi di coloro che non ci sono più a causa – come affermano gli stessi bambini – della cattiveria di alcuni. Naturalmente la loro ammirevole istanza è stata pienamente accolta: il Comune patrocinerà l’iniziativa e provvederà all’acquisto dei materiali necessari per la realizzazione dell’opera che avverrà nel mese di maggio. Un ringraziamento va anche alle loro insegnanti, Marilena Bevilacqua e Alessandra Renzella, per il grande impegno sui temi della cultura della legalità e della cittadinanza attiva”. La nota del sindaco di Bolognano, Guido Di Bartolomeo.