Bolognano, giornate ecologiche a luglio: quando e dove

BOLOGNANO – Le Guardie Ecologiche Ambientali Volontarie (GEAV) hanno organizzato tre “giornate ecologiche” nel comune di Bolognano (Pe), al fine di sensibilizzare la popolazione alla tutela dell’ambiente anche nei luoghi urbani e per favorire la collaborazione fra le istituzioni e il mondo dell’associazionismo volontaristico nella risoluzione dei problemi della collettività.

La prima giornata si è già svolta sabato 29 giugno a Piano d Orta, contrada di Bolognano, dove volontari dell’associazione G.E.A.V. e Asd Piano d’Orta calcio si sono resi partecipi dello sfalcio dell’erba nel cimitero e lungo le strade del centro urbano.

Le prossime giornate sono il 6 luglio nel borgo fortificato di Musellaro e il 13 luglio nel centro di Bolognano. L’iniziativa è stata possibile grazie alla sensibilità verso la problematica ambientale dell’Amministrazione Comunale di Bolognano, in particolare del Sindaco di Guido di Bartolomeo e del Consigliere Vincenzo Nuccitelli.

Le operazioni di sfalcio sono state coordinate dal Presidente Nazionale Geav Vittorio Sticca, dal Presidente Geav Provinciale di Pescara Daniele Ciacci e dal Presidente della sezione Geav di Scafa Rocco Barbarossa.

Il commento sull’iniziativa, spetta a Cristiano Vignali, Vice Presidente Geav Provinciale di Pescara e portavoce dell’Associazione di guardie ecologiche: “le Geav fungono attività di ausilio alle istituzioni e alle forze dell’ordine. In questo caso, stiamo riqualificando, in collaborazione con il Comune di Bolognano e l’Asd Piano d’Orta, delle aree urbane. La tematica ambientale e di tutela del cittadino e della “res publica” è sempre più sentita, soprattutto negli ultimi anni, in cui i tagli ai fondi pubblici stanno penalizzando l’azione degli enti pubblici territoriali”.

Nella foto le Geav in azione presso il cimitero di PIano d’Orta. Nella foto, nello specifico, si vede sul trattore il Presidente della sezione Geav di Scafa Rocco Barbarossa