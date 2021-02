Bolognano, assegnati fondi contro il dissesto idrogeologico

Soddisfazione del Sindaco Di Bartolomeo. Ecco quali saranno i principali interventi a Musellaro e lungo il sentiero della Cisterna

BOLOGNANO – “E’ stata notificata in queste ore al Comune di Bolognano, l’assegnazione dei fondi contro il dissesto idrogeologico. Si tratta di due distinti finanziamenti, per un totale di 990 mila euro, che il ministero dell’Interno stanzia per la messa in sicurezza del territorio e degli edifici pubblici”.

Lo rende noto il Sindaco, Guido Di Bartolomeo, che a nome personale e dell’intera amministrazione esprime “grande soddisfazione per il cospicuo contributo da destinare alla realizzazione di importanti opere pubbliche. La tutela del territorio rappresenta uno dei punti cardine del nostro agire amministrativo e l’arrivo di queste risorse economiche permetterà di intervenire con incisività per sanare e prevenire i danni da dissesto idrogeologico. I lavori più rilevanti riguarderanno la frazione di Musellaro (utilizzando il finanziamento di 700 mila euro) con opere di risanamento e consolidamento idrogeologico sia del centro storico che di importanti tratti della parete rocciosa a ridosso di strade e abitazioni, e il sentiero panoramico della “Cisterna”(con il finanziamento di 290 mila euro), straordinaria riserva naturale nella valle dell’Orta, all’interno del Parco Nazionale della Majella, oramai da anni inaccessibile per l’elevato rischio di crolli delle pareti rocciose. Su entrambe le aree i lavori partiranno ad inizio di questa estate ed assicuro la massima efficienza per gli adempimenti di pertinenza di questo Comune”.

La nota del Sindaco di Bolognano, Guido Di Bartolomeo.