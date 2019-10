Bollino RosaArgento per la Residenza Lycia di Lecce nei Marsi

Attribuito ogni due anni e le strutture che vi partecipano entrano a far parte di una rete nazionale di strutture virtuose che offrono servizi socio-sanitari assistenziali nel rispetto delle necessità e delle dignità delle persone non autosufficienti

LECCE DEI MARSI – La Residenza Lycia, struttura residenziale di Lecce nei Marsi si è aggiudicata il prestigioso riconoscimento del Bollino RosaArgento rilasciato dalla “Fondazione Onda” (Osservatorio Nazionale della salute della donna e di genere). Tale riconoscimento viene attribuito alle Residenze Sanitarie Assistenziali in possesso di requisiti indispensabili per garantire una gestione personalizzata, efficace e sicura degli ospiti (costituiti per la maggioranza da donne).

La Residenza Lycia è una struttura protetta ubicata nel cuore del Parco Nazionale d’Abruzzo. La proprietà è della famiglia Favoriti. Il Bollino RosaArgento viene attribuito ogni due anni e le strutture che vi partecipano entrano a far parte di una rete nazionale di strutture virtuose che offrono servizi socio-sanitari assistenziali nel rispetto delle necessità e delle dignità delle persone non autosufficienti.

L’assegnazione dei Bollini RosaArgento avviene inoltre sulla base di un processo di valutazione dei servizi offerti, e molti sono quelli di cui gli ospiti della Residenza Lycia possono usufruire come visite in loco di medici specialisti, fisioterapia nella palestra della struttura, diete personalizzate e terapia occupazionale. La Residenza Lycia dispone di cinquanta posti letto divisi in camere singole o doppie dotate di tutti i comfort per gli ospiti, affermandosi così come una struttura d’eccellenza e di qualità.