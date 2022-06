Bocce, al via i primi Campionati Provinciali a Roseto

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Periodo intenso per il mondo bocciofilo abruzzese che vive giornate di grande fermento. Da un paio di settimane sono iniziati i primi Campionati Provinciali, cui seguiranno quelli Regionali, mentre ieri a Roseto degli Abruzzi ha avuto luogo la Gara Nazionale “Trofeo Lido delle Rose” vinta da Pierfrancesco Berardi e Giampiero Felici della Virtus L’Aquila che si sono imposti su Nevio Taralli e Antonio Di Domenico della Moscianese (TE). Una manifestazione sentita e partecipata organizzata dal Circolo Bocciofilo Rosetano presieduto da Di Michele Di Felice Ilario, cui hanno preso parte l’Assessora allo sport del Comune di Roseto degli Abruzzi Lorena Mastrilli, il Presidente Regionale FIB Abruzzo Gregorio Gregori e il Delegato FIB Teramo Bruno Rastelli.

Sempre Roseto ha ospitato nelle ultime due settimane la Nazionale di Bocce Algerina, in ritiro in Italia e affiancata dal coach Domenico Sposetti, in vista degli imminenti Giochi del Mediterraneo che avranno luogo dal 25 Giugno al 5 Luglio ad Orano (Algeria).

Anche sul settore giovanile non sono mancate le soddisfazioni, con un secondo posto conquistato ieri nella Gara Nazionale di Morrovalle U12 U15 “Trofeo Scarpetta D’oro” da Lorenzo Ciprietti.

“Sono settimane di fermento e siamo molto felici di questa fase di ripresa che continua e arriva dopo due anni difficili a causa della pandemia- ha dichiarato il Presidente Regionale FIB Abruzzo Gregorio Gregori– A breve avrà inizio anche l’attività del Beach Bocce che da sempre richiama non solo chi pratica già il nostro sport, ma anche tanti neofiti e curiosi. Un’occasione in più per diffondere i valori dello sport uniti a sano divertimento”.