TERAMO – Nei giorni scorsi Macarena Leiva Garcia e Begoña Garrido Bernet, due docenti del Centro Integrato di Formazione Professionale (CIFP) n° 1 di Ceuta (Spagna), accompagnate dal Referente dei Progetti Erasmus dell’Università degli Studi di Teramo Dennis Mignini, hanno visitato l’Istituto di Istruzione Superiore “Alessandrini-Marino” di Teramo attraverso il progetto Erasmus Plus Job Shadowing. Il Job Shadowing rappresenta una delle tante opportunità fornite dal progetto Erasmus Plus per la formazione all’estero dei docenti; questo percorso si inserisce nell’ambito delle attività di apprendimento continuo previste da Erasmus+, con modalità leggermente diverse dagli altri programmi europei.

Queste le finalità della visita: acquisire informazioni su come l’Istituto gestisce i tirocini nelle aziende del settore informatico del territorio; realizzare un rapporto istituzionale tra istituti allo scopo di ottenere sinergie positive tra di loro; attuare uno scambio di studenti affinché svolgano la formazione in aziende di un Paese diverso dal proprio; instaurare rapporti con aziende del territorio che facilitino la mobilità degli studenti per svolgere la formazione nelle aziende stesse.

In Istituto sono state accolte dai collaboratori del Dirigente Scolastico, Roberto Arduini e Amalia Savini e dai proff. Angelo Di Carlo, Alessia di Cesare, Marcello Farinelli, Marta Mirandi e Gianfranco Romantini che hanno fornito loro tutte le informazioni delle quali avevano bisogno. L’animatore digitale, prof. Alfredo Centinaro, sarà il referente d’Istituto del progetto.

Le docenti spagnole e il referente dell’Unite hanno apprezzato molto l’accoglienza ricevuta e si sono complimentati anche per il messaggio di pace presente nel giardino della scuola (realizzato in occasione della Campagna di Legambiente “Nontiscordardimé – Operazione Scuole Pulite 2022” ndr).

Il Dirigente Scolastico, prof.ssa Stefania Nardini, ha espresso soddisfazione per l’iniziativa augurandosi che il progetto possa essere attuato entro l’anno scolastico successivo in un’ottica di fattiva collaborazione tra scuole di Paesi diversi.

La visita si è conclusa con una conviviale in un locale tipico del territorio alla quale è seguito uno scambio di doni: in particolare le docenti spagnole hanno ricevuto una t-shirt personalizzata con la loro foto ricordo scattata nel giardino dell’Istituto.

A cura di Angelo Di Carlo