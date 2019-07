Bocce, la Nazionale a Roseto degli Abruzzi lo scorso weekend

ROSETO DEGLI ABRUZZI – É stato un weekend ricco di impegni quello appena trascorso che ha visto sia la partecipazione dei nostri atleti più giovani alla Gara Nazionale “16° Trofeo Giovanile Città di Tolentino” (Macerata), sia lo Stage della Nazionale a Roseto degli Abruzzi. A Tolentino, alla presenza del Commissario Straordinario del Comitato Regionale FIB Abruzzo, nonché Consigliere Federale Gregorio Gregori, hanno preso parte dodici atleti abruzzesi: dieci Under 12, un Under 15 Lorenzo Dell’Orletta (Atriana) che si è aggiudicato il terzo posto nell’individuale e un Under 18.

Sempre domenica si è concluso lo stage organizzato dalla Federazione Italiana Bocce a cui hanno partecipato gli atleti della Nazionale Senior e Femminile in preparazione per gli Europei di Innsbruck che avranno luogo dal 10 al 15 settembre p.v. La delegazione azzurra è arrivata a Roseto venerdì sera al Circolo Bocciofilo Rosetano, accolta dai due Vice Commissari dell’Abruzzo, il Segretario Generale Riccardo Milana e l’Arbitro Internazionale Domenico Sposetti e dal Presidente del Circolo Rosetano Ilario Dario Di Felice.

I Commissari Tecnici Germana Cantarini e Giuseppe Pallucca hanno pubblicato la lista dei convocati agli stage e agli Europei: Mirko Savoretti (Monastier), Gianluca Manuelli (Montegridolfo), Chiara Morano (T.r.e.m. Osteria Grande), Sanela Urbano (R. Olsaretti), Flavia Morelli (Lucrezia) e Mattia Visconti (Arcos Onlus Brescia Bocce). Capo delegazione: il Vicepresidente Vicario della Fib, Moreno Rosati.

Durante le giornate rosetane, gli atleti hanno ricevuto la gradita visita dei pluri campioni mondiali Dante D’Alessandro e Renato Scacchioli che hanno “regalato” parole preziose e di valore motivazionale a tutto il team azzurro.