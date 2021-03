Bocce: formati venticinque Educatori Sportivi Scolastici

Durante il corso, in modalità telematica, si é parlato di competenze pedagogiche nel processo di insegnamento e apprendimento

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Ha avuto luogo giovedì, 25 Marzo, in modalità telematica, il corso di aggiornamento per gli Educatori Sportivi Scolastici della Federazione Italiana Bocce. Sono venticinque gli Educatori che hanno conseguito l’aggiornamento e che riceveranno un attestato di partecipazione e, a tesseramento avvenuto, il tesserino FIB con relativa qualifica acquisita.

Durante i moduli sono stati affrontati i temi riguardanti le competenze pedagogiche nel processo di insegnamento e apprendimento a cura della Scuola Regionale dello Sport, le nozioni riguardanti lo sport delle bocce e la storia della Federazione con un docente FIB e le specifiche dei progetti federali “Bocciando si impara …in sicurezza” e “Bocce in casa” illustrati dalla Tutor regionale.

Il corso era rivolto ai tesserati FIB già in possesso della qualifica di Educatore Scolastico, ai docenti delle Istituzioni Scolastiche coinvolti nel progetto di promozione FIB e ai laureati in Scienze Motorie, non solo abruzzesi ma anche di altre regioni. Oltre ai tecnici della nostra regione, infatti, ci sono stati partecipanti anche dal Piemonte e dal Veneto. Presenti alla serata di formazione il Responsabile del Centro Studi, nonché Presidente Regionale FIB Toscana Giancarlo Gosti, il Presidente FIB Abruzzo Gregorio Gregori, la Responsabile dell’Ufficio Formazione dott.ssa Elisa Vasconi, la Tutor regionale Lorella Iaconi.