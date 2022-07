Blubar Summer Festival a Francavilla al Mare: programma 2022

Dal 4 al 7 agosto si svolgerà la ventesima edizione del Blubar Summer Festival a Francavilla al Mare: ecco tutti gli ospiti

FRANCAVILLA AL MARE – Il Blubar Summer Festival di Francavilla al Mare taglia il prestigioso traguardo della ventesima edizioni. La presentazione è stata fatta in Piazza Sirena alla presenza dell’Organizzatore Maurizio Rapino, del Direttore Artistico Lino Vairetti, del Sindaco di Francavilla al Mare Luisa Ebe Russo, dell’Assessore al Turismo e Cultura di Francavilla al Mare Cristina Rapino e dell’Assessore regionale allo Sviluppo economico Turismo e cultura Daniele D’Amario.

Dal 4 al 7 agosto ancora una volta un grande cartellone di musica, ma non solo, per uno degli eventi più attesi dell’estate. Tre le principali novità di quest’anno: la prima il ritorno in Piazza Sirena con ingresso gratuito a tutti i concerti ed il pubblico libero dopo le restrizioni covid, la seconda l’insediamento di un nuovo direttore artistico, il leader degli Osanna Lino Vairetti che subentra a Maurizio Malabruzzi, la terza l’istituzione di un premio letterario, il “BluBar Music Book”, visto che ogni sera saranno premiati dei giornalisti autori di libri musicali.

Il programma prevede la sera del 4 agosto James Maddock e Alex Valle e a seguire Red Canzian. Maddock insieme al chitarrista Valle porterà le sue splendide atmosfere acustiche con un sound che riconduce direttamente alle grandi ballad angloamericane.

Red Canzian non ha bisogno di presentazioni: bassista dei Pooh, da molti definito il Paul McCartney italiano, ripercorrerà la sua storia musicale fra Pooh, carriera solista e tanto altro.

A proposito dell’ex Beatles, la stessa sera sarà premiato il libro “La grande storia di Paul McCartney” di Carmine Aymone e Michelangelo Iossa. La giornata del 5 si aprirà con il suggestivo concerto del Gruppo Caronte, ensemble di archi, arpa e tastiera, che suonerà all’alba alle 5.00 al Porto Turistico sulla splendida spiaggia.

Sarà la serata del ritorno de I Maghi, band che gioca praticamente in casa: furono il primo complesso e gruppo storico a calcare un palco in Piazza Sirena, possono dunque essere definiti senza dubbio dei veri precursori del Blubar Summer Festival. Il loro concerto avrà delle forti tinte emozionali perché dedicato a Piergiorgio Galli, scomparso qualche mese fa, che era nell’attuale formazione della band. A seguire la storia del Prog Rock italiano e mondiale con Le Orme, formazione capeggiata da Michi Dei Rossi, che festeggia sul palco del Blubar Summer Festival i 50 anni del leggendario album “Uomo di pezza”.

Sarà premiato sul palco Guido Bellachioma, direttore artistico della rivista “Prog Italia”, nata nel 2015 con l’intento di divulgare la cultura legata al progressive rock sia italiano che internazionale.

Il 6 agosto serata dedicata agli amanti del blues: sul palco saliranno prima i Blue Staff con il loro blues napoletano e poi la Treves Blues Band, il cui leader Fabio Treves, raffinato e storico bluesman definito il “Puma di Lambrate”, è ritenuto il massimo esponente del genere in Italia.

Il Premio “BluBar Music Book” andrà a Antonio Tricomi e Giorgio Verdelli, autori del libro “A noi ci piaceva il Blues”.

Si chiuderà il 7 agosto con altri due concerti: prima saliranno sul palco i Dikky’n us, coinvolgente “street brass band” nata in provincia di chieti, ma già nota nel panorama nazionale, poi sarà la volta dell’attesissimo live della Bandabardò & Cisco, che hanno unito le forze nel ricordo di Erriquez, storico leader della band scomparso nel 2021, per un disco, “Non fa paura” ed una serie di concerti che stanno registrando un grandissimo successo in tutta Italia.

Il Premio andrà quella sera a Renato Marengo, autore del libro “Napule’s power. Movimento Musicale Italiano”.

Appuntamento dunque in Piazza Sirena a Francavilla al Mare dal 4 al 7 agosto per quattro serate di grande musica.

Lino Vairetti, Direttore Artistico del Blubar Summer Festival: “Sono onorato di essere il nuovo direttore artistico. Mi sono subito integrato nel direttivo del Blubar, sono venuto cinque volte ad esibirmi, addirittura anche come artista figurativo all’interno del Palazzo Sirena. Sono diventato amico del gruppo di Maurizio Rapino per cui la mia collaborazione è venuta spontanea: già portavo i gruppi napoletani che si sono esibiti negli ultimi anni. Malabruzzi è stato un direttore artistico meraviglioso: quando il direttivo mi ha proposto di subentrare a lui l’ho fatto in punta di piedi, ma con tantissimo entusiasmo. La novità più grande di questa edizione è il premio letterario musicale “BluBar Music Book” dedicato ai giornalisti e scrittori italiani che hanno prodotto qualcosa di importante ed ogni sera ci sarà una premiazione.

Non mi sono posto il problema di suonare, ma poiché è scomparso qualche giorno fa Vittorio De Scalzi, è probabile che dedicheremo un momento a lui. Io ero un suo fan, ci portavamo solo nove giorni di differenza, ma lui aveva avuto successo già negli anni’60, mentre io all’epoca strimpellavo in un gruppo e facevo le cover dei New Trolls. Sono diventato suo amico negli ultimi dieci anni, in particolare negli ultimi cinque: mi sento in dovere di omaggiarlo. Nel cinquantennale degli Osanna, quando avevamo anche l’orchestra e lui già stava male, gli abbiamo dedicato “Concerto Grosso”. Vittorio era un personaggio straordinario: è riuscito a coniugare in un modo fantastico vari generi come se fossero un’unica cosa e poi era un polistrumentista e compositore straordinario. Mi dispiace molto sia scomparso: per me era come un fratello”.

Maurizio Rapino, organizzatore del Blubar Summer Festival: “Si torna allo spirito di ciò che era il Blubar: saremo di nuovo in Piazza Sirena, si esibiranno I Maghi. Il programma di questa ventesima edizione è molto significativo: la nuova direzione artistica con Lino Vairetti e l’associazione si prodigheranno per la ventunesima di portare sul palco un altro gruppo o anche due, con un filone che possa cioè ricordare ciò che era una volta il nostro festival. Abbiamo fatto un percorso, ma non rinneghiamo le origini. Ho visto Lino Vairetti particolarmente emozionato e vederlo così mi ha stupito: uno come lui, personaggio di caratura internazionale che si emoziona ancora è bellissimo. Ha portato un grande entusiasmo. Ringrazio tantissimo Maurizio Malabruzzi: ci ha fatto crescere in maniera esponenziale e se siamo ora qui lo dobbiamo molto a lui. Venite al Blubar perché ritroverete in Piazza Sirena tantissimi amici che amano la musica … We are friends!”.