About Rock, mostra fotografica a Teramo dal 21 al 25 aprile

TERAMO – About Rock è l’evento che racconta, attraverso scatti fotografici, le mille sfaccettature della musica rock, spaziando dal mainstream delle band più commerciali fino al meraviglioso mondo dell’underground in cui si respira aria di libertà. Inaugurazione venerdì 21 aprile alle 18:00. Dall’irriverenza di Iggy Pop alla esplosione d’energia dei Lacuna Coil, dagli inossidabili Deep Purple ai nostrani Litfiba e Caparezza, dalle paillette dei Maneskin all’oscurità dei Mayhem, passando per realtà più underground che costituiscono il fermento che mantiene in vita l’ambiente e la passione per i suoni distorti e la libertà creativa. Questo è “About Rock”, la mostra fotografica che dal 21 al 25 aprile sarà possibile visitare a Teramo presso la Sala Espositiva in Via Nicola Palma, in pieno centro storico. Un’occasione per immergersi nel mondo del rock e in tante delle sue poliedriche sfaccettature anche grazie alla possibilità di ascoltare tramite QR code una colonna sonora appositamente creata e cucita addosso a ogni scatto fotografico. Potrete quindi vedere e percepire l’urlo di Piero Pelù dei Litfiba, ammirare Bryan May dei Queen suonare la chitarra e sentire l’assolo di “Bohemian Rhapsody”, osservare Ozzy Osbourne che aizza la folla mentre ascoltate “Paranoid” dei Black Sabbath.

La mostra

Ideato dall’Associazione culturale Jay 27, “About Rock” vede l’esposizione di numerose fotografie realizzate da alcuni dei fotografi di TSCK Group, società di cui fanno parte TheSoundcheck.it, DistorsioniSonore.it e PostaIndipendente.it. “Special guest”, alcuni scatti realizzati da Daniele Di Egidio (nato e cresciuto a Giulianova), fotografo di SpazioRock.it nonché fondatore della testata dedicata all’ambiente videoludico e dei giochi di ruolo Player.it.

I fotografi che hanno contribuito alla realizzazione di “About Rock”:

Mirko Fava

Emmanuele Olivi

Moris Dallini

Valentina Bellini

Emanuela Giurano

Anna Bechis

Enrico Dal Boni

Daniele Di Egidio

L’ingresso è gratuito con possibilità, qualora il visitatore lo volesse, di offerta libera. Non solo: le fotografie protagoniste della mostra “About Rock” sono in vendita. Avete quindi la possibilità di portarvi a casa un momento peculiare di un concerto, di un evento. Un vero e proprio pezzo di storia del rock.

Tutti i dettagli

About Rock – Mostra fotografica

Polo Museale – Sala Espositiva di Via Nicola Palma, Teramo

Dal 21 al 25 aprile 2023

Ingresso a offerta libera

Orari:

21/04 | 18:00-20:30

22/04 | 10:30-13:00 / 18:00-20:30

23/04 | 10:30-13:00 / 18:00-20:30

24/04 | 10:30-13:00 / 18:00-20:30

25/04 | 10:30-13:00

L’associazione Jay 27

L’associazione Jay 27 nasce con la volontà e lo scopo di creare un movimento che dia alla cultura, nella sua totalità, una possibilità di espressione concreta. Il fine, quindi, è quello di realizzare una serie di eventi per creare aggregazione, partecipazione e promozione territoriale. Una cosa particolare è l’origine del nome dell’associazione, Jay 27: è nato pensando agli artisti del “Club 27” che hanno la J come iniziale: Jimi Hendrix, Jim Morrison, Janis Joplin. Il caso vuole che siano tra gli artisti di riferimento di alcuni di noi fondatori.

Non si può passare la vita, pur in una piccola città, senza fruire dell’arte sia essa visiva, musicale, pittorica… Non basta lamentarsi al bar tra amici, non porta benefici a nessuno. L’idea è quella di lavorare sul territorio, promuovendo di volta in volta sempre di più eventi di carattere culturale e sportivo, dato che siamo anche una ASD. Troppo spesso molti dimenticano che lo sport è cultura, soprattutto se svolto e praticato in maniera adeguata.