Bisenti, gli auguri alla nuova centenaria

Le misure anti-Covid non hanno consentito di farle la festa ma la delegata dal Commissario Prefettizio le ha consegnata una targa

BISENTI – Una grande gioia per tutta la comunità bisentina: Giselda Di Pietrantonio, nata il 7 febbraio 1921, ha festeggiato il secolo di vita. Giselda è da sempre molto legata al suo paese, dove ha sempre vissuto e dove ha portato avanti con costanza e sacrificio le sue attività. Madre di 5 figli, Giselda è una donna solare e onesta, generosa e rispettosa delle persone e delle tradizioni, che ha saputo sempre superare tenacemente i momenti difficili.

Purtroppo a causa delle misure anti Covid-19 non è stato possibile festeggiare in presenza questo lietissimo evento ma tutta la comunità bisentina ha voluto rendere omaggio a Giselda, che ha ricevuto dal sub Commissario Rosanna Masci, delegata dal Commissario Prefettizio Chiara Fabrizi, una targa a ricordo con scritto: “i migliori auguri da tutta la cittadinanza per i suoi splendidi 100 anni”. Tanti auguri Giselda, con l’auspicio che possa continuare il tuo percorso di vita per altri 100 anni con lo stesso spirito e con lo stesso entusiasmo.