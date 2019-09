‘Bimbi in Villa’ alla Villa Comunale di Teramo con 170 bambini

De Marcellis: “Abbiamo riscoperto e valorizzato uno spazio verde che negli ultimi anni era divenuto un luogo poco raccomandabile“

TERAMO – La Villa Comunale “Stefano Bandini” di Teramo ha ospitato la prima edizione di ‘Bimbi in Villa’, l’evento ludico-ricreativo organizzato dall’amministrazione comunale, in particolare dal’assessorato ai Servizi Sociali, dal CSI e dal CSV di Teramo in collaborazione con le associazioni sportive locali Atletica Gran Sasso Teramo, Pretuzi Runners e Gruppo Podistico Amatori Teramo.

Sabato scorso circa 170 ragazzi, in compagnia dei genitori, hanno riscoperto la bellezza di uno dei luoghi più caratteristici della città, riappropriandosi di un polmone verde concepito, in questo caso, per tutte le famiglie. É stato un pomeriggio all’insegna dello sport, del divertimento e dell’integrazione: i bambini hanno scoperto la Villa Comunale e si sono divertiti insieme, superando, anzi praticamente ignorando, le diverse etnie o abilità. Oltre al gioco, anche tanto buon cibo, con un’abbondante merenda offerta dalla pizzeria Don Miguel e succhi di frutti e merendine ricevuti in omaggio da Conad. Inoltre i bimbi si sono potuti divertire con diversi giocattoli donati dalla Lisciani Giochi. L’intrattenimento affidato alla società CAM Ritmica (affiliata al CSI Teramo) – attraverso una coreografia elaborata da Noemi Bosica – ha allietato i presenti, rendendo la giornata ancor più bella e movimentata. Erano presenti anche l’assessore Valdo Di Bonaventura e la Consigliera Comunale Martina Maranella.

L’assessore alle Politiche Sociali Simone Mistichelli manifesta la propria soddisfazione:

“Abbiamo registrato numeri importanti per questa prima edizione, con un successo che ha superato le aspettative. La partecipazione dei bambini è stata molto attiva, in perfetta sintonia con lo spirito dell’iniziativa che li ha voluti protagonisti reali e non semplici spettatori. I piccoli hanno avuto la possibilità di riscoprire la Villa nella sua originaria bellezza ed hanno anche creato tra loro una interazione reale e spontanea. Credo si siano divertiti molto, e con loro i genitori che hanno saputo cogliere questa opportunità e mi hanno direttamente manifestato il loro apprezzamento. Intendo ringraziare di cuore il Centro Sportivo Italiano, il Centro Servizi per il Volontariato e le associazioni podistiche che hanno organizzato con il Comune la manifestazione; un ringraziamento particolare agli sponsor che hanno arricchito la giornata con una generosità encomiabile. Un ringraziamento, infine, agli stessi genitori, presenti in maniera attiva e partecipe. Tutto questo ci stimola a tornare ad organizzare ‘Bimbi in Villa’ anche per il prossimo anno, con uguale entusiasmo e altrettanto fervore”.

“Abbiamo riscoperto e valorizzato uno spazio verde che negli ultimi anni era divenuto un luogo poco raccomandabile. Rivolgo il mio personale ringraziamento a tutti coloro che hanno reso possibile lo svolgimento di questo significativo evento di promozione sportiva e sociale”: questo il commento a consuntivo del presidente del CSI Teramo Angelo De Marcellis.