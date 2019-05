Martinsicuro, partono i lavori in via Vicenza, Tagliamento e Tevere

Sono interventi per il rifacimento delle linee di raccolta e smaltimento acque bianche e la realizzazione di una nuova linea

MARTINSICURO – Prenderanno il via la prossima settimana i lavori di rifacimento della linea di raccolta e smaltimento delle acque in via Vicenza e la realizzazione di opere urbane consistenti in una linea di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche da via Tagliamento a via Tevere.

“L’obiettivo che ci siamo prefissati, attraverso questi lavori, è il miglioramento del sistema di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche su alcune importanti aree del nostro territorio – dichiarano il Sindaco di Martinsicuro, Massimo Vagnoni (nella foto), e l’Assessore ai Lavori Pubblici e alle Manutenzioni, Monica Persiani – in tal senso abbiamo previsto il rifacimento della linea delle acque bianche su via Vicenza (per 200 metri lineari), la realizzazione, ex novo, di una linea per lo smaltimento delle acque bianche su via Tagliamento (per 150 metri lineari) e, su parte di via Tevere, il rifacimento di un sistema di raccolta (per 200 metri lineari)”.

Tutti questi lavori, compreso il rifacimento della pavimentazione stradale su queste arterie, avrà un costo complessivo pari a circa 245 mila euro e consentiranno di dare una risposta concreta alle istanze provenienti da diversi cittadini che attendevano da anni un intervento di manutenzione risolutiva.