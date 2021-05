Biciclettata e Pattinata Adriatica a Roseto degli Abruzzi il 2 giugno

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Il prossimo 2 Giugno si rinnova la Biciclettata e Pattinata Adriatica. Nonostante le difficoltà del momento si è riusciti ad organizzare una tappa a Roseto degli Abruzzi dal Lido Celommi il 2 Giugno 2021 alle ore 10.30. Una semplice pedalata fino a Pineto con visita alla Torre del Cerrano. Evento per tutti, svolto per sensibilizzare alla mobilità sostenibile e sulle ciclabili.

“Non serve essere ciclisti o aver delle attrezzature particolari, basta una semplice bicicletta da passeggio ed un paio d’ore , da vivere in compagnia, per fare il percorso interamente su ciclabile. All’arrivo inaugureremo un nuovo tratto ciclabile e visiteremo la torre. Come sempre è gratuito ed aperto a tutti. Il futuro passa da giornate come queste” si legge nella nota di Guide del Borsacchio.