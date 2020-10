A Montesilvano si celebra il bicentenario della famiglia De Filippis Delfico

Il 17 ottobre presso la Sala D’Annunzio dell’Hotel Sea Lion di Montesilvano Lido un convegno celebrativo dell’illustre famiglia

MONTESILVANO – Si terra‘ sabato 17 ottobre 2020 con inizio alle ore 15:30 presso la Sala D’Annunzio dell’Hotel Sea Lion di Montesilvano Lido un convegno celebrativo del Bicentenario della famiglia De Filippis Delfico. L’iniziativa nasce dal Rettore della Centro Studi Delfico Foundation, conte Prof. Mauro Norton Rosati di Monteprandone de Filippis Dèlfico, 1°Lord di Longford Manor e rappresentante della famiglia. Infatti il 16 ottobre 1820 fu contratto il matrimonio tra il conte Gregorio de Filippis di Longano, marchese di Miano con Marina dei marchesi Delfico di Teramo ultima rappresentante della antica famiglia DELFICO cui diede i natali a MELCHIORRE (1744-1835) GIOVANNI-BERNARDINO (1739-1814), Governatore del ducato d’Atri, MELCHIORRE DE FILIPPIS DELFICO, ( 1825-1895) caricaturista e musicista, i Senatori, TROJANO DE FILIPPIS DELFICO, ( 1821-1908) sen.MARINO (1871-1945) e LUCIANO DE FILIPPIS DELFICO.(1873-1954).

La scelta della sede per l’incontro storico a Montesilvano nasce dalla fama che la famiglia DELFICO prima e poi DE FILIPPIS DELFICO ha avuto in questa ridente localita’ marina. Nella parte alta del comune di Montesilvano, esiste anche se fatiscente, il palazzo DELFICO ed il casino di caccia sempre nella marina, in attesa di ristrutturazione e di riqualificazione ambientale.

I temi del convegno saranno trattati dai massimi rappresentanti della cultura abruzzese, il tutto sotto l’opera moderatrice di Marino Spada, giornalista. La famiglia DE FILIPPIS DELFICO nasce appunto in occasione del matrimonio tra GREGORIO(1801-1847) e MARINA DELFICO. La famiglia DE FILIPPIS è una antica famiglia napoletana: il nonno materno di Gregorio era l’avvocato FRANCESCO CICCONI, Consigliere di Stato. Erede di antiche famiglie spagnole, quali i BRACAMONTE DE PEGNORANDA, de PORTOCARERO DE MONTIJIO, CARRILLO DE ALBORNOZ,de SECADA, ed in particolare con la famiglia d’AQUINO , i PIGNATELLI DI CERCHIARA. Non di meno i DELFICO: i conti MUCCIARELLI di San Genesio, patrizi di Ascoli, i TIRABOSCHI di Jesi, i ROCCHI di Jesi, i MASTAI FERRETTI , i ROZZI, i NOBILI VITELLESCHI ( e quindi la famiglia del Card.Vitelleschi), i MALASPINA di Ascoli, COLETTI di Notaresco. Sara’ presa in esame la figura di GREGORIO de FILIPPIS DELFICO, come storico, economista, politico, letterato:, massone : in questa veste il conte Rosati di Monteprandone illustrerà un carteggio epistolare tra lo stesso e Giacomo LEOPARDI. Interverranno con relazioni interessantissime, la prof.ssa MANUELITA DE FILIPPIS , emerita e fondatrice della associazione “Amici della Delfico” che parlera’ della figura di Gregorio De Filippis Delfico : “….i padri sono della famiglia ch’io prolungo…” bellissima frase pregna dell’amore e per la storia dei DELFICO cui per patto nuziale lo stesso conte Gregorio entro’ a far parte.

Seguirà al suo intervento il prof. Luigi Ponziani, illustre storico che affrontera’ il Gregorio DFD sui “I doveri civili del letterato”. Particolare sara’ la relazione dell’avv. Loris Di Giovanni, storico della Massoneria Abruzzese, che parlerà dell’appartenenza alla Libera Muratoria dei membri della famiglia DELFICO. All’evento, dati i legami tra i DELFICO ed il territorio, è stato dato il patrocinio morale da parte del Comune di Montesilvano che sara’ rappresentato dal Sindaco Ottavio de Marinis, la Serenissima Repubblica di San Marino, la Associazione LEOGNANO NOSTRUM, patria della madre di Melchiorre DELFICO, Margherita dei baroni CIVICO.

L’occasione del bicentenario fa reincontrare a distanza di due secoli anche i discendenti di GREGORIO e di MARINA DE FILIPPIS DELFICO: la Delfico Foundation è riuscita nell’intento di raggiungere i discendenti di TROJANO, di GIOVANNI BERNARDINO, ( il pittore) di FILIPPO, di MELCHIORRE ( il caricaturista e musicista), e di AURORA , la grande supporter di Giuseppe Garibaldi, grazie al matrimonio con AMBROGIO ROSSI di Mosciano Sant’angelo. La Fondazione ha esteso l’invito a partecipare anche ai discendenti dei DELFICO: almeno una rappresentanza significativa, stante la diffusa rete parentale intervenuta nel tempo con molte famiglie notabili e nobili teramane . Si riunisce la storia a Montesilvano: i ROZZI di Campli, i FILIPPONE THAULERO, i CASAMARTE TRECCIA di CAMPOTINO, i MAZZAROSA DE VICENZI, i CIVICO di LEOGNANO, i SABATINI SCIARRONI, i ROSSI , i VINDITTI , i CERULLI e CERULLI IRELLI, i VASILE, i DI PIETRO TEODORO, e tanti altri sempre degni di menzione. L’evento rappresenta, altresí, l’occasione di riunire il Consiglio Direttivo della Delfico Foundation: hanno assicurata la presenza, la dott.ssa Manuela Rossi Delfico da Milano, il Contrammiraglio Santo Giacomo Le Grottaglie, da Milazzo, don Giuseppe dei principi Castriota.