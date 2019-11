Bevilacqua al workshop “I Comuni per l’economia circolare e la lotta allo spreco”

“Saranno approfondite le possibilità offerte dalle partnership pubblico-private con l’obiettivo di fare sistema e mettere in rete esperienze consolidate di lotta allo spreco in diversi settori“

CHIETI – L’Assessore all’Ambiente e alla Gestione del Servizio di Igiene Urbana, Alessandro Bevilacqua, mercoledì 20 novembre 2019, in qualità di relatore interverrà al Workshop “I Comuni per l’economia circolare e la lotta allo spreco”, approfondimento tecnico inserito all’interno della XXXVI Assemblea Annuale ANCI che si svolgerà ad Arezzo. L’evento parte della campagna di sensibilizzazione “SPRECOZERO”, promossa da Anci e Ministero dell’Ambiente.

L’Assessore Bevilacqua approfondirà, in particolare, il focus “Esperienza dell’affidamento del servizio per l’economia circolare ed il contrasto allo spreco”.

«L’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani – ha commentato l’Assessore – quest’anno ha voluto dedicare alcuni workshop al tema della lotta allo spreco e ad approfondimenti sull’ecosostenibilità, argomento di grande attualità. In qualità di relatore rappresenterò il Comune di Chieti in uno dei tavoli di lavoro più importanti a latere dell’Assemblea Nazionale che quest’anno avrà come titolo “Ascoltare, Decidere. Migliorare” e sarà occasione di confronto tra amministratori locali e Governo nazionale. Saranno approfondite le possibilità offerte dalle partnership pubblico-private con l’obiettivo di fare sistema e mettere in rete esperienze consolidate di lotta allo spreco in diversi settori.

In particolare, relazionerò sulle iniziative che sta portando avanti l’Amministrazione del Sindaco Di Primio per ridurre la produzione di plastica e il rifiuto organico contemplando, al tempo stesso, i progetti sociali inseriti nel nuovo appalto dei rifiuti, tra tutti, l’attivazione del Centro di Riuso destinato al riutilizzo di beni in disuso come capi d’abbigliamento, mobilio, elettrodomestici e giocattoli.

Non mancherà l’attenzione sul progetto “Filiere Virtuose” un’opzione che permetterà ai cittadini virtuosi di scegliere se continuare con il servizio classico di raccolta differenziata oppure cambiare e iniziare a fare la raccolta differenziata di qualità delle materie omogenee rigenerative che potranno vendere usufruendo anche delle riduzioni progressive previste dalla TARI nella parte variabile, fino anche all’80% in meno. Il tutto avrà la finalità di trasformare la frazione organica in produzione di energia pulita ovvero gas naturale liquefatto che rifornirà gli stessi mezzi del servizio di Igiene Urbana e permetterà, di concerto con la Regione Abruzzo, la realizzazione di impianti di compostaggio locale che rappresentano la filiera ottimale della circular economy».