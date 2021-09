A Lanciano la mostra di pittura di Benedetta Luciani: ecco quando

La mostra si terrà dal 10 al 16 settembre presso il Foyer del Teatro Fenaroli e sarà visitabile tutti i giorni dalle ore 18 in poi

LANCIANO – Si terrà a Lanciano dal 10 al 16 settembre, presso il Foyer del Teatro Fenaroli, “Stratosfere”, mostra personale di pittura di Benedetta Luciani, giovane e talentuosa artista lancianese, laureatasi presso l’Accademia delle Belle Arti di Roma.

La mostra è a cura del Prof. Massimo Pasqualone, famoso critico d’arte abruzzese, che interverrà all’evento inaugurale previsto il 10 settembre alle ore 18:00.

L’evento é inserito nel Programma civile “Feste di settembre 2021” con il Patrocinio del Comune di Lanciano.

Dopo l’ampio consenso ottenuto con la prima mostra personale tenutasi ad Orsogna in agosto e la partecipazione alla mostra collettiva di 50 artisti europei presso il Museo Civico di Rivisondoli in occasione del Premio internazionale Kalos 2021, in cui ha ricevuto una menzione speciale per l’opera “Towards the sun”, Benedetta Luciani si presenta alla sua città proponendo per l’occasione alcuni nuovi lavori.

La mostra sarà visitabile tutti i giorni dalle ore 18:00 in poi con ingresso contingentato.