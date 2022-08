“Belli Ciao”, il film di Pio e Amedeo a Cinema Sotto le Stelle Spoltore

SPOLTORE – Continua Spoltore Cinema sotto le Stelle, la rassegna di proiezioni all’aperto curata da Davide Desiderio per l’associazione Comunicazione ed Immagine che punta a coinvolgere tutti i borghi della città di Spoltore. L’appuntamento alle ore 21.00 è nella piazzetta antistante il parco di Villa Raspa con Belli Ciao, con il duo comico Pio e Amedeo diretto da Gennaro Nunziante.

TRAMA (tratto da Comingsoon)

Belli Ciao, il film diretto da Gennaro Nunziante, vede al centro della storia il duo comico formato da Pio e Amedeo, che interpretano due amici insieme sin dall’infanzia e che sembravano inseparabili. A dividerli è stato il post maturità, quando ognuno dei due ha dovuto scegliere la strada da percorrere per il futuro. Pio decide di andare a Milano nella speranza di entrare nel mondo della finanza, mentre Amedeo, fermamente convinto che anche al Sud si possa trovare un futuro professionale, resta nel suo paese natale, desideroso di entrare in ambiente medico.

Nonostante Amedeo non abbia grandi capacità mediche, anni dopo vende articoli sanitari e collabora con il sindaco per arrestare la fuga di cervelli dal Sud. Ma Pio e Amedeo sono destinati a incontrarsi di nuovo e ciò accade dopo anni, quando il paese ha bisogno di un finanziamento. L’unica banca disposta a concederlo è quella di Pio, ormai non solo milanese d’adozione, ma divenuto anche un manager importante. I due, nonostante le scelte di vita diverse, si ritroveranno, però, a lottare per un sogno in comune.

TRAILER