Le bellezze di Isola del Gran Sasso, nuovo video sulla città

Il 21 agosto nel parcheggio antistante il Santuario di San Gabriele dell’Addolorata sarà proiettato il video scritto e diretto da Paolo de Siena

ISOLA DEL GRAN SASSO D’ITALIA (TE) – Venerdì 21 agosto, alle ore 21, verrà proiettato a Isola del Gran Sasso d’Italia, nel parcheggio antistante il Santuario di San Gabriele dell’Addolorata, il nuovo video promozionale sulla città.

Il filmato, scritto e diretto da Paolo de Siena titolare della De Siena Editore, e le cui riprese sono state effettuate dal videomaker Giancarlo Malandra, illustra in modo assai suggestivo le peculiarità architettoniche, artistiche e territoriali di Isola del Gran Sasso con straordinarie riprese al Santuario di San Gabriele dell’Addolorata.

Presenterà il video Paolo de Siena mentre il giornalista Sandro Galantini illustrerà i contenuti dello speciale su Isola del Gran Sasso pubblicato a sua firma sulla rivista “Tesori d’Abruzzo” proponendo quindi un breve percorso nella città e nel suo territorio attraverso parole, immagini e musica.

La serata si concluderà con Lumière. Il cinema. Le canzoni, concerto in omaggio a Ennio Morricone nell’ambito del “Festival Abruzzo dal vivo” con il Quintetto Friotto e Bandautore e l’Orchestra Novecento, per la direzione del Maestro Nicola Gaeta. In occasione del concerto verranno proposti video di frammenti di celebri film delle colonne sonore del Maestro scomparso.