Bellante, 85mila euro per l’acquisto di beni e servizi per famiglie in difficoltà

BELLANTE – La Giunta comunale, con apposita Delibera n. 98 del 11/11/2021, ha deciso di assegnare importanti risorse a favore della solidarietà alimentare e per il sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche, scegliendo l’indirizzo per le modalità attuative degli interventi previsti ritenuto più idoneo alle caratteristiche del territorio.

I fondi, pari a circa 85 mila euro, ottenuti grazie alle somme messe a disposizione dal Governo centrale per il contrasto all’emergenza sanitaria, sono stati così suddivisi: 15 mila euro per l’acquisto di buoni spesa utilizzabili per il rifornimento di generi alimentari (che andranno ad incrementare la residua dotazione comunale del fondo di cui all’art. 19-decies del D.L. 176/2020); 30 mila euro per la concessione di contributi relativi a canoni di locazione; 40 mila euro circa per la concessione di contributi relativi alle utenze domestiche (riferite al servizio idrico, elettrico, fornitura gas e TARI).

“Considerato l’oggettivo momento di difficoltà che tante famiglie stanno vivendo a causa del perdurare dell’emergenza sanitaria ed economica causata dal Covid-19 abbiamo deciso di attingere a questi fondi, messi a disposizione dal Consiglio dei Ministri, per venire incontro alle esigenze primarie delle fasce più deboli” sottolineano il Sindaco di Bellante, Giovanni Melchiorre, e l’Assessore alle Politiche Sociali, Teresa Di Berardino. “Sul sito del Comune di Bellante saranno consultabili tutti gli avvisi e il primo, quello sull’acquisto dei buoni alimentari è già presente, e per qualsiasi chiarimento i nostri uffici sono a disposizione, secondo le consuete modalità”.