La Befana Volante all’Arca di Spoltore tra musica e divertimento

Lunedì 6 gennaio 2020 nel centro commerciale di Spoltore ci saranno i Regina, Bim Bum Bam band assieme ad altre cover band. Raccolta fondi, musical e arrivo della Befana

SPOLTORE – Lunedì 6 gennaio in occasione della festa dell’Epifania il Centro Commerciale L’Arca di Spoltore organizza la settima edizione de La Befana Volante a partire dalle 10:30 con tanti eventi in particolare per i più piccoli. Si potrà assistere alle simulazioni e dimostrazioni di intervento tecnico e sanitario con la partecipazione del reparto prevenzione crimine – Polizia di Stato – sezione Abruzzo e Croce Rossa Spoltore. La manifestazione è appunto organizzata in collaborazione con la Croce Rossa di Spoltore e Prefettura che allestiranno una raccolta fondi a favore della ASL di Pescara per allestire una sala ludica all’interno dell’ambulatorio di neuropsichiatria e cardiologia infantile.

Pomeriggio musicale in quanto dalle ore 15 si alterneranno diversi gruppi con i Bim Bum Bam Cartoon Band che faranno rivivere le emozioni delle colonne sonore le cartoni animati che hanno emozionato più generazioni. A seguire Faby Zero cover band, Desperados, I Taglia 90, Attori e Spettatori Claudio Baglioni fino alle ore 19 con il concerto dei Regina The real Queen experience.

Altro momento dedicato ai bambini quello delle 16:30 con il Villaggio della befana il musical “Dream La magia del Natale” a quei ragazzi di Moloco. Alle 18.30 ci sarà la discesa della Befana che porterà tanti doni ai bambini presenti, mentre i più grandi potranno approfittare dei saldi partiti ufficialmente il 4 gennaio nei tanti negozi presenti nel centro di via Fellini.