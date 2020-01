Befana del Vigile 2020 al centro commerciale Oasi di Montesilvano

L’evento di solidarietà si svolgerà fino al 6 gennaio dalle 8 alle 20.30. Si tratta della 20ma edizione per questa raccolta di beneficenza di derrate alimentari da devolvere alle mense Caritas

MONTESILVANO – Il comando di polizia locale Città di Montesilvano con la tradizionale “Befana del Vigile” è pronta per una nuova sfida, portando avanti con entusiasmo e spirito di solidarietà l’organizzazione di questa ventennale manifestazione. L’evento, un appuntamento unico e prestigioso sia a livello locale che regionale, è per il Comando motivo di orgoglio. Un gazebo allestito e l’ufficio mobile della Polizia Locale saranno presenti anche domenica e lunedì 5 – 6 gennaio presso il centro commerciale Oasi di Montesilvano dalle ore 8.00 alle ore 20,30. Lo scorso anno sono stati devoluti alla casa del fanciullo “Madre Ester” di Pineto circa 10 quintali di alimenti, mentre i fondi raccolti sono stati utilizzati per cofinanziare l’iniziativa dell’Associazione no-profit “Progetto Noemi Onlus” presso il reparto di pediatria intensiva dell’ospedale Santo Spirito di Pescara.

“La notevole partecipazione, il senso di solidarietà dei cittadini e la sensibilità di imprenditori locali – spiega il sindaco Ottavio De Martinis – hanno permesso di dare aiuto in tutti questi anni a persone meno fortunate e a numerose Associazioni no-profit impegnate nella nostra regione. Gli operatori di Polizia Locale e la celebre “Vecchietta” vi aspettano per consolidare la ventesima edizione della “Befana del Vigile 2020”, raccolta di beneficenza di derrate alimentari da devolvere alle mense Caritas”.

“Il comando di polizia locale e il suo Gruppo Sportivo – afferma il comandante Nicolino Casale – ha erogato ad oggi un valore di circa 83.000,00 euro in fondi e derrate. Il torneo di “San Sebastiano 2020” (santo patrono dei Vigili Urbani d’Italia) concluderà l’evento “Solidarietà e Sport” con l’organizzazione di un quadrangolare interforze di calcio a 5 dove si contenderanno l’ambito trofeo le rappresentative dei Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza e Polizia Locale. Le squadre si affronteranno al Palaroma dal 17 al 20 gennaio”.