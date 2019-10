Beach Volley, Fiorenzo Foti: un nuovo allenatore al Planet di Chieti

Calabrese di Scilla, classe 1995: «Ambiente familiare, struttura all’avanguardia. Sono molto felice di essere qui». Cristiana Parenzan torna a casa per motivi personali e di lavoro

CHIETI – Lo staff tecnico del Planet Beach si arricchisce con una nuova, prestigiosa collaborazione. Si tratta di Fiorenzo Foti, un allenatore con alle spalle una già lunga esperienza, a dispetto della giovane età, tra pallavolo e beach. Ha mosso i primi passi nel Volley Sport Catona, società di spicco del panorama calabrese e, soprattutto, reggino, con la quale ha conquistato il titolo di campione provinciale e regionale under 19, qualificandosi per le finali nazionali (dove si è piazzato al tredicesimo posto finale). Accanto alla pallavolo indoor, Fiorenzo ha giocato sin da giovanissimo sulla sabbia, disputando le tappe nazionali under 21 e ottenendo anche degli ottimi quinti posti nazionali. Da ormai due anni è maestro di beach, e nella sua nuova veste si è già tolto alcune soddisfazioni: titolo regionale calabrese under 21 (con una coppia di giovanissimi) e quinto posto (con la stessa coppia) nella tappa nazionale di Cirò; convocazione di due atleti da lui allenati come coppia in rappresentanza della Calabria al trofeo delle regioni 2019. Ora, ad arricchire ulteriormente il suo bagaglio di esperienze, ecco l’approdo al Planet Beach, dove peraltro ritrova un suo corregionale:

«Sì, sono contento di trovare qui Giuseppe Feroleto, che è un punto di riferimento per il beach in Calabria e che dunque già conoscevo per le sue qualità. In generale sono molto contento di essere arrivato qui a Chieti, e per varie ragioni. Ho trovato un ambiente molto familiare e accogliente, ma anche una struttura all’avanguardia, con tutte le caratteristiche che la rendono ideale per praticare questo sport meraviglioso. Mi sono avvicinato al beach solo dopo alcuni anni di pallavolo, ma è stato amore a prima vista: quel che più mi piace di questo sport non è solo il lato tecnico o tattico, ma anche la dimensione umana, il legame con il compagno di coppia, la possibilità di stringere amicizie vere. Se lo pratichi all’aperto, ci sono anche il mare e il sole, ma ci si può divertire tanto anche giocando d’inverno, al chiuso, specie in una struttura come quella del Planet Beach. Come è d’uso fare qui, non allenerò un gruppo in particolare, perché tutti gli istruttori sono chiamati ad allenare, a turno, tutti i gruppi, dando ad ognuno i propri insegnamenti a seconda delle rispettive caratteristiche ed esperienze. Sono davvero molto contento di essere qui: l’obiettivo deve essere quello di imparare e di divertirsi, per me personalmente e per tutte le persone che verranno da noi».

L’arrivo di Fiorenzo Foti cerca di bilanciare, almeno in parte, il vuoto lasciato dalla fine della collaborazione con Cristiana Parenzan. Allenatrice di altissimo spessore, Cristiana si è vista costretta ad interrompere il suo rapporto con il Planet per motivi familiari e di lavoro. A lei va il ringraziamento di tutta la famiglia del Planet, per quanto ha dato in ogni momento per aiutare l’intero team a crescere e a migliorare. È stato un onore poter lavorare al suo fianco.