Beach Bocce Tour a Roseto degli Abruzzi il 22 agosto

Gregorio Gregori: “stiamo lavorando per organizzare una manifestazione in sicurezza, garantendo sano agonismo e divertimento”

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Dopo le tappe del 7 e 8 Agosto disputatesi a San Salvo (CH) è il momento di una nuova tappa del Beach Bocce Tour in Abruzzo. Scenario di questa nuova manifestazione a carattere nazionale che si sta disputando sulle spiagge di tutta la Penisola, sarà l’esclusivo Beach Club Bellavistamare di Roseto degli Abruzzi (TE), il prossimo 22 Agosto.

Organizzata dalla Federazione Italiana Bocce, la kermesse anche quest’anno sta riscuotendo un grande successo sia in termini di partecipazioni che di entusiasmo degli iscritti. I vincitori di ogni tappa, inoltre, si aggiudicano il diritto a disputare le finali che si terranno a Cattolica il 4 e il 5 Settembre.

“Come per tutte le tappe, stiamo lavorando per organizzare una manifestazione in sicurezza, garantendo sano agonismo e divertimento – ha spiegato il Commissario Straordinario dell’Abruzzo e Consigliere Federale delegato all’organizzazione del Beach Bocce Tour Gregorio Gregori, continuando- Sono felce e soddisfatto del riscontro che sta suscitando il Beach Bocce Tour anche perché è un evento che crea l’occasione anche ai neofiti di avvicinarsi al nostro sport. Ringrazio tutti coloro che con impegno stanno lavorando all’ottima riuscita delle tappe”.

Per informazioni ed iscrizioni alla tappe del Beach Bocce Tour di Roseto degli Abruzzi (TE) è a disposizione il numero telefonico 393.8175680