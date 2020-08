Serramonascesca, pronto intervento di riqualificazione strada panoramica

SERRAMONACESCA (PE) – “Lunedì 17 agosto, abbiamo segnalato il degrado della strada panoramica che passando per i colli di Serramonacesca, alle pendici della Maiella, permette di raggiungere il Volto Santo di Manoppello, la Piana del Legname, Castel Menardo e la Badia di San Liberatore a Maiella di Serramonacesca, in un suggestivo e pressoché unico scenario naturalistico fra la Valle dell’Alento, quella del Pescara e il massiccio montuoso della Maiella.

Abbiamo inviato la segnalazione alle autorità competenti ed in particolare al Sindaco di Serramonacesca che ha annunciato per il pronto intervento per la riqualificazione della Strada Comunale Brecciarola”. Lo si apprende in una nota di Cristiano Vignali, Presidente di Abruzzo Tourism.