BBC Sangro Teatina, bando di selezione di personale: come fare domanda

Le candidature dovranno essere inviate tramite il form pubblicato sul sito della Bcc Sangro Teatina entro e non oltre le ore 24 del 12 febbraio

CHIETI – La Bcc Sangro Teatina ha pubblicato di selezione per titoli ed esami finalizzato alla creazione di un elenco di idonei da cui attingere per eventuali e future assunzioni di impiegati da inserire in organico.

Gli esami di idoneità consistono in prove scritte e orali.

Non possono partecipare a tale selezione i parenti, i coniugi o affini di amministratori, sindaci e dipendenti della Bcc Sangro Teatina fino al terzo grado incluso. Esaurite le prove di esame, la commissione formulerà il giudizio di idoneità dei candidati con decisione inappellabile. Le eventuali assunzioni saranno riservate a soci o figli di soci della Bcc per una quota pari al 70%.

Per essere ammessi agli esami di idoneità é necessario che gli aspiranti abbiano cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea e che abbiano conseguito almeno il diploma di scuola secondaria di secondo grado conseguito presso istituto Tecnico ad indirizzo Economico (ITE) oppure ad indirizzo Amministrativo Finanza Marketing (AFM) con la votazione non inferiore a 95/100, e la laurea in discipline economiche – aziendali (laurea triennale e/o magistrale) con votazione non inferiore a 95/110.

I candidati devono essere nati a partire dal 1° gennaio 1991. Se non sono soci o figli di soci della Bcc Sangro Teatina, devono essere residenti in uno dei seguenti comuni: Atessa, Ari, Archi, Agnone, Arielli, Altino, Bomba, Borell, Bucchianico, Belmonte del Sannio, Bagnoli del Trigno, Casalbordino, Casalanguida, Cepagatti, Crecchio, Castelfrentano, Carpineto Sinello, Colledimezzo, Civitaluparella, Casalincontrada, Chieti, Casoli, Castiglione Messer Marino, Capracotta, Carovilli, Carunchio, Campomarino, Castelguidone, Castelverrino, Chieuti, Civitanova del Sannio, Canosa Sannita, Duronia, Francavilla al Mare, Fraine, Fossacesia, Frisa, Fallo, Gissi, Guilmi, Guglionesi, Giuliano Teatino, Larino, Lanciano, Monteodorisio, Montebello sul Sangro, Montelapiano, Mozzagrogna, Montazzoli, Manoppello, Monteferrante, Montenero di Bisaccia, Montecilfone, Miglianico, Orsogna, Paglieta, Pietracupa, Pescara, Perano, Poggiofiorito, Pennadomo, Pietraferrazzana, Pollutri, Portocannone, Pescolanciano, Pietrabbondante, Poggio Sanita, Pescopennataro, Palata, Petacciato, Rotello, Ripa Teatina, Rocca San Giovanni, Rosciano, Roccascalegna, Roccaspinalveti, Roio del Sangro, Rosello, Salcito, San Giacomo degli Schiavoni, Santa Maria Imbaro, San Vito Chietino, San Giovanni Teatino, Sant’Eusanio del Sangro, Scerni, San Martino in pensilis, Serracapriola, Schiavi d’Abruzzo, Termoli, Torrebruna, Tollo, Tornareccio, Treglio, Torrevecchia Teatina, Torino di Sangro, Ururi, Vasto, Vastogirardi, Villalfonsina, Villa Santa Maria.

Le domande dovranno essere inviate tramite il form pubblicato sul sito Internet della Bcc Sangro Teatina entro e non oltre le ore 24 del 12 febbraio 2021.