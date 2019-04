Basket, Teramo – Campli: domenica derby playout al Pala Scapriano

Fabi: “nelle ultime cinque partite giocate al Palaskà abbiamo sempre vinto e questo dev’essere un elemento chiave per portare a casa serie e salvezza“

TERAMO – Sarà ancora una volta derby e questa volta sarà un derby decisivo per le sorti dell’Adriatica Press Teramo e del Campli. Potenzialmente se ne potrebbero giocare addirittura cinque, se la serie dovesse prolungarsi fino alla “bella”, e la posta in palio sarà molto alta in quanto ci si giocherà la permanenza nel terzo campionato nazionale.

É la dura, crudele ed affascinante legge della pallacanestro: non c’è pareggio, non c’è via di mezzo, o si vince o si perde, o paradiso o inferno. Non possono non tornare in mente le tante, tantissime battaglie leggendarie che Teramo e Campli hanno dato vita nel corso degli anni, a cominciare dalla seconda metà del XX secolo. Tanti i campioni che hanno vestito le due casacche, accomunate dai colori (il bianco e il rosso) ma eternamente divise da un’antica e nobile rivalità che ha sempre offerto sfide epiche, mai scontate, mai banali. Da una parte il capoluogo di provincia, dall’altra un paese di quasi 8000 anime. Una palla arancione e due canestri a fare da filo conduttore a queste due realtà, che continuano a portare alto il nome dell’Abruzzo in giro per l’Italia cestistica e non solo.

Ancora una volta quindi il destino pone Teramo e Campli di fronte per una serie playout, che si preannuncia tanto affascinante quanto fratricida per l’inevitabile verdetto.

I ragazzi di coach Domizioli si stanno preparando nel migliore dei modi, consapevoli della loro forza e tenendo ben presente che non dovranno sottovalutare i cugini farnesi, come ha ampiamente dimostrato l’ultimo derby giocato durante la stagione regolare.

“Dobbiamo allenarci concentrati durante tutta la settimana e seguire quelle che sono le indicazioni dello staff tecnico e fisico per affrontare la serie nel miglior stato possibile – ha dichiarato la guardia dell’Adriatica Press, Matteo Fabi – Il vantaggio di avere il fattore campo dev’essere determinante, nelle ultime cinque partite giocate al Palaskà abbiamo sempre vinto e questo dev’essere un elemento chiave per portare a casa serie e salvezza“.

Gara 1 si giocherà domenica 28 aprile al Pala Scapriano, con palla a due alle ore 20:30. Il Teramo Basket 1960 comunica che non saranno validi gli abbonamenti stagionali e le tessere cortesia LNP.