Basket, Roseto batte Roma in gara2: domenica sfida decisiva

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Roseto batte la Virtus Roma in gara 2 e forza la serie alla “bella” di domenica 6 maggio al PalaTiziano, dopo una gara scoppiettante e risolta solamente nella battute finali. Grande prova d’orgoglio dei ragazzi di coach Di Paolantonio, una gara coriacea e spavalda sotto tutti i punti di vista, rimontando anche uno svantaggio di 10 lunghezze e chiudendo in bellezza questa volta: miglior marcatore Contento con 15 punti e 8 falli subiti, 13 e 9 rimbalzi per Ogide, 10 a testa per Casagrande e Marulli ( sua la tripla “ammazza partita “ ad un minuto e mezzo dalla fine ), dall’altra parte “ventello” per Aaron Thomas, 13 e 8 per Roberts, 19 con 5 triple per Massimo Chessa.

Sarà un’altra domenica di pathos e calore per i biancazzurri, questa volta una gara da dentro o fuori: in caso di vittoria ci sarà matematica permanenza in A2, in altro caso si dovrà ricorrere al secondo turno playout, dove l’avversaria sarà Napoli, sconfitta in due gara dall’Assigeco Piacenza.

CRONACA DALLA PARTITA

Di Paolantonio ad inizio gara parte con Marulli, Carlino, Casagrande, Lupusor e Ogide, risponde Bucchi con Baldasso, Chessa, Thomas, Roberts e Landi: il primo canestro è una tripla dell’ex Sassari Chessa ( saranno cinque a fine partita ) , risponde Ogide con una poderosa schiacciata dal lato opposto, Carlino firma il primo sorpasso locale dopo tre minuti sul 9-7; la partita comincia ad essere intensa, con tanti errori da ambo i lati e con le squadre già con problemi di falli, Carlino e Casagrande da una parte, Chessa e Roberts dall’altra, e a fine parziale il tabellone recita 23-26 con due punti di Landi. Le due squadre segnano molto ed il punteggio rimane alto, con Roseto che grazie alle giocate di Contento e Zampini riesce a riportarsi sopra ( 31-28 ), ma Roma è sempre lì, anche se gli Sharks scappano sul +6 del 14° sul risultato di 37-31. Gli ospiti sbagliano tantissimo in attacco gli Sharks ne approfittano a metà, graziando con qualche conclusione aperta gli avversari, ed a metà gara il punteggio dice 44-41.

Al rientro dagli spogliatoi la reazione della Virtus è rabbiosa, con un ritrovato Roberts, ben coadiuvato dal solito Chessa, infallibile dalla linea dei 6,75: Roseto fatica più del previsto a vedere il canestro: al 25° gli ospiti sono sopra 8 lunghezze, 49-57, Roseto però non molla e con Carlino e la verve di Di Bonaventura rientra prepotentemente sul meno due, prima che Thomas e una trip,a di Raucci firmino il 60-68 di fine periodo. Un canestrissimo di Thomas apre l’ultimo periodo, Roma volta sul +10 ( massimo vantaggio ), Carlino mette dentro l’unica tripla di serata, ma dall’altra parte Thomas e Raucci fanno voce grossa a rimbalzo e riportano Roma sopra 8 punti a cinque dalla fine. Ogide da sotto, Baldasso commette il quinto fallo in attacco e poco dopo lo segue a ruota Roberts ostacolando fallosamente Contento da tre punti: gli Sharks sono vivi, 72-75 a 4 dalla fine; Casagrande firma i due tiri liberi del sorpasso ( 76-75 ), Parente non trema dall’altra parte, e Ogide risponde della stessa moneta, 78-77 a ,meno di due minuti dal termine. La partita qui si ferma per oltre dieci minuti causa un blackout improvviso del PalaMaggetti: il pubblico rosetano incita i suoi, Roseto ci crede, Thomas e Landi sbagliano, Marulli non trema e scaglia la triplissima del +4 ad un minuto, Thomas spreca due volte di fila, e Casagrande e Ogide la chiudono dalla lunetta per il risultato finale di 84-79.

TABELLINO:

ROSETO SHARKS – VIRTUS ROMA 84-79 ( 23-26, 21-16, 16-27, 24-11 )

Roseto: Carlino 9 , Ogide 13 , Alessandrini n.e. , Lupusor 9 , Contento 15 , Di Bonaventura 7 , Palmucci n.e. , Lusvarghi n.e. , Zampini 4 , Casagrande 10 , Marulli 10 , Infante 7 All. Di Paolantonio

Roma: Maresca , Chessa 19 , Baldasso 7 , Lucarelli n.e. , Landi 9 , Filloy 2 , Roberts 13 , Thomas 20 , Parente 2 , Raucci 7 All. Bucchi

NOTE: Tiri da 2: Roseto 19/38 ; Roma 19/37

Tiri da 3: Roseto 10/21 ; Roma 9/25

Tiri Liberi: Roseto 16/21 ; Roma 14/21

Rimbalzi: Roseto 32 ( 9 offensivi ) ; Roma 33 ( 12 offensivi )

Assist: Roseto 13 ; Roma 15

USCITI PER 5 FALLI: Baldasso – Roberts ( Roma )