Bando per attori: worshop con il regista Oskaras Koršunovas

Tutte le informazioni per prendere parte alla 5 giorni con il regista lituano di fama internazionale che si terrà dal 16 maggio allo Spazio Matta di Pescara

PESCARA – Nell’ambito del programma di attività culturali per l’anno 2018, la Fondazione Aria indice il primo bando aperto per un workshop con il regista lituano di fama internazionale Oskaras Koršunovas, finalizzato alla conoscenza del teatro contemporaneo ed alla crescita professionale di attori italiani. ARIA – Fondazione Industriale Adriatica – nasce nel 2011 come cenacolo culturale nel quale più aziende del territorio abruzzese si sono unite per intraprendere delle azioni di produzione e divulgazione della cultura e dell’arte contemporanea. I progetti promossi dalla Fondazione, sostenuti in sinergia da enti pubblici e privati, territoriali ed europei, sono pensati per mettere a frutto anche economico e lavorativo, l’enorme patrimonio umano, culturale, storico, architettonico ed ambientale della regione Abruzzo. (www.fondazionearia.it)

Il workshop, organizzato in collaborazione con Atelier Matta, sezione dello Spazio Matta dedicata alle arti della scena e performative, ha l’obiettivo di offrire sul territorio una formazione artistica di alto livello orientata alla sperimentazione e alla contemporaneità, è aperto a 15 attori ai quali è offerta l’opportunità di confrontarsi con il metodo di lavoro teatrale di Oskaras Koršunovas. Si svolgerà presso lo Spazio Matta in Via Gran Sasso 53 a Pescara dal 16 al 20 maggio 2018 dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 16.30.

A CHI È APERTO IL BANDO

Sono ammessi a partecipare 15 attori professionisti o con studi specifici, di cui 7 dovranno essere residenti in Abruzzo ed i restanti 8 con residenza italiana, senza alcuna preclusione a stranieri naturalizzati italiani o che vivano e lavorino stabilmente nel nostro Paese. Sono pertanto inclusi, oltre ai cittadini stranieri che hanno ottenuto la cittadinanza italiana, anche coloro che hanno un legame lavorativo-culturale con l’Italia di carattere continuativo. Il workshop si terrà in Italiano alla presenza di un intreprete. Tema del laboratorio sarà Le tre sorelle di Anton Cechov.

MODALITÀ DI SELEZIONE

La selezione degli artisti è effettuata da una commissione che comprende la professoressa Valentina Valentini docente di Arti performative presso l’Università La Sapienza di Roma, Monica Ciarcelluti attrice, regista ed esperta di formazione teatrale, Riccardo Fazi, fondatore del gruppo teatrale MUTA IMAGO. Gli attori selezionati per il workshop riceveranno conferma della loro partecipazione dalla Fondazione Aria entro il 3 maggio 2018.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Gli interessati dovranno inviare, entro le ore 12.00 del giorno 27 aprile 2018, all’indirizzo email info@fondazionearia.it la seguente documentazione:

a. domanda di partecipazione, compilata in tutte le sue parti e firmata (Allegato A);

b. copia di un documento di identità in vigore;

c. CV aggiornato in formato pdf;

d. eventuali link a siti in cui si possano riscontrare le esperienze da CV

e. breve scheda, max 10 righe, riportante le motivazioni che spigono il candidato a partecipare al workshop.

Eventuali chiarimenti possono essere chiesti entro il 24 aprile scrivendo all’indirizzo email

info@fondazionearia.it. Le risposte sono pubblicate, secondo le più comuni prassi, sul sito internet della Fondazione Aria www.fondazionearia.it.

SVOLGIMENTO

La partecipazione al workshop è gratuita, grazie al contributo della Fondazione Aria. Ciascun partecipante è responsabile dell’organizzazione del proprio viaggio/alloggio e provvede alla copertura delle proprie spese durante i cinque giorni di workshop. La Fondazione Aria ha stipulato una convenzione con l’Hotel Serena Majestic di Montesilvano. Le giornate di workshop sono oggetto di riprese fotografiche e audio-video per fini documentativi, divulgativi, di informazione, di promozione, di comunicazione istituzionale sui socialnetwork, con possibili utilizzazioni anche per fini editoriali previa informazione. Si fa presente che agli attori selezionati sarà pertanto chiesto di firmare una liberatoria per riprese fotografiche e audio-video e per il loro utilizzo, da intendersi come prerequisito indispensabile per la loro effettiva partecipazione alle giornate del workshop. Resta fermo sin d’ora che l’autorizzazione non consentirà l’uso delle immagini per scopi di lucro o in contesti che pregiudichino la dignità personale e il decoro del cedente.

Oskaras Koršunovas

Uno dei registi più interessanti nel panorama Europeo. Nasce a Vilnius nel 1969, Koršunovas è uno sperimentatore del linguaggio teatrale. Si diploma in regia presso l’Accademia lituana di musica e teatro diplomandosi in regia teatrale. Dopo gli studi ha allestito oltre 20 spettacoli, prima al Teatro drammatico nazionale lituano di Vilnius (in particolare il teatro dell’assurdo russo). Nel 1998 fonda l’Oskaras Koršunovas Theatre (OKT), dove ha potuto sviluppare un proprio stile personale e una propria idea di teatro centrata su tematiche contemporanee, su caos e paradosso, assurdità e frammentazione. Inivitato più volte al Festival di Avignone in Francia ove realizza diversi spettacoli tra cui Il Maestro e Margherita nel 2000 e Fireface nel 2001, nel 2002 Koršunovas riceve il prestigioso premio dell’European Theatre Union, il “Premio Europa per il Teatro per le Nuove Realtà Teatrali”. Nel 2004 riceve a Belgrado il Belgrde International Festival Grand Prix . E’ del 2007 la regia de La bisbetica domata per la Comédie-Française. Nel 2015 è ospite della 43esima edizione del Festival Internazionale di Teatro promosso da La Biennale di Venezia, dove presenta uno strepitoso Hamlet con largo consenso di pubblico e critica internazionale.