Bandiera Blu 2018 al Porto Turistico Marina di Pescara

PESCARA – La F.E.E. (Foundation for Environmental Education) Italia, in occasione della cerimonia del 7 maggio a Roma, ha reso noti gli elenchi delle località e dei porti turistici insigniti della Bandiera Blu. Anche per il 2018 il porto turistico Marina di Pescara ha ottenuto l’ambito riconoscimento, di cui si fregia fin dal 1990.

“É con grande soddisfazione che accogliamo questo ennesimo riconoscimento – afferma il Presidente del Marina di Pescara Luca Di Tecco – che va a premiare i continui sforzi per mantenere un elevato livello dei servizi e per migliorare la performance ambientale del nostro porto turistico. Per questo vorrei ringraziare tutto il Consiglio di Amministrazione e, soprattutto, il personale in servizio nel nostro porto, che hanno reso possibile il raggiungimento di questo ragguardevole risultato”.

Infatti, nel caso degli approdi turistici, la Bandiera Blu certifica diversi requisiti sia nel campo della sicurezza e dei servizi, sia per quanto riguarda la cura e l’attenzione alle tematiche ambientali, tra le quali peraltro la qualità delle acque è solo uno dei tanti elementi presi in considerazione.

“Abbiamo fatto e continueremo a fare grandi sforzi per migliorare e mitigare l’impatto ambientale della nostra struttura portuale che è una delle più grandi del Mediterraneo, attraverso una sempre maggiore attenzione ai temi del risparmio energetico, alla razionalizzazione e riduzione dei consumi di acqua potabile e ad una sempre più capillare differenziazione nella produzione di rifiuti. Siamo ulteriormente orgogliosi di questo riconoscimento proprio nell’anno in cui il nostro socio unico è per la prima volta la nuova Camera di Commercio di Chieti-Pescara“.

“Come negli anni precedenti – conclude il Presidente Di Tecco – saranno disponibili presso i nostri uffici le Bandiere Blu da issare a bordo delle imbarcazioni e che verranno consegnate gratuitamente agli utenti del Marina di Pescara unitamente ad una copia del Codice di Condotta del Diportista elaborato dalla F.E.E., l’organizzazione che appunto rilascia il riconoscimento”.

Foto del Porto Turistico della fotografa Giada Di Blasio