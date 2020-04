Coronavirus, Asl Teramo: la donazione del Collegio dei Geometri

Il Collegio dei Geometri e dei Geometri laureati della provincia di Teramo ha donato mille euro alla ASL per la lotta contro il Covid-19

TERAMO – Nell’ultimo consiglio il Collegio dei Geometri e Geometri laureati della provincia di Teramo ha deliberato di donare 1.000 euro alla ASL di Teramo per l’emergenza Coronavirus.

“Si tratta di un piccolo gesto di solidarietà, che si aggiunge a quello che tanti colleghi hanno fatto e stanno facendo singolarmente, per dare un contributo alla lotta alla pandemia”.

Il Collegio esprime solidarietà con quanti sono direttamente impegnati nella lotta al virus, personale sanitario in primis, e ai tanti colleghi che vivono momenti di difficoltà, anche economica.

“Siamo impegnati, a livello locale e nazionale, a fornire idee e proposte per questa fase e per le successive, affinché il tessuto economico e sociale del Paese si risollevi al più presto. I nostri uffici rimangono disponibili per i colleghi che ne avessero necessità, dato che le attività tecniche sono tra quelle considerate fondamentali e sono, comunque, operative, seppur in misura ridotta”.