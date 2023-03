Awards dell’Auditorium Sirena: annunciati i nomi dei vincitori 2022

FRANCAVILLA AL MARE – Le stagioni teatrali dell’«Auditorium Sirena», con la direzione artistica del maestro Davide Cavuti, hanno ospitato artisti del calibro di Giancarlo Giannini, Uto Ughi, Monica Guerritore, Luca Argentero, Lino Guanciale, il “Premio Oscar” Nicola Piovani, Enrico Rava, Scott Henderson, Michel Portal,

Sono stati annunciati i vincitori degli “Awards” del teatro della passata stagione teatrale votati direttamente dal pubblico abbonato alla fine della stagione teatrale scorsa: sono la straordinaria attrice Lina Sastri (miglior interprete e migliore spettacolo) e il musicista e compositore argentino Javier Girotto (miglior compositore).

Gli “Awards” del “Teatro Sirena” nascono da un’idea del maestro Davide Cavuti, direttore artistico dell’«Auditorium Sirena», con l’intento di omaggiare due grandi artisti abruzzesi troppo spesso dimenticati.

Il «Premio Sirena per il miglior spettacolo» è stato assegnato allo spettacolo “Appunti di viaggio” (andato in scena nella serata inaugurale della stagione teatrale del Sirena) scritto e interpretato proprio da Lina Sastri, a cui il pubblico abbonato ha assegnato, inoltre, il «Premio Guido Celano» (come miglior interprete). Nelle passate edizioni, il riconoscimento era stato attribuito a Luca Argentero e a Marco Bocci.

Il «Premio Ettore Montanaro» per il miglior compositore è stato vinto da Javier Girotto, sassofonista e compositore argentino apprezzato in tutto il mondo; in Italia, Girotto ha riscosso un notevole successo con il suo gruppo “Aires Tango”, oltre ad aver collaborato con i principali musicisti italiani, tra cui, Enrico Rava, Paolo Fresu, Gianluca Petrella, Fabrizio Bosso, Davide Cavuti, Paolo Di Sabatino, Rita Marcotulli.

L’attore e regista Guido Celano (1904-1988) ha lavorato con alcuni dei più grandi registi del suo tempo tra i quali Mario Camerini, Alessandro Blasetti, Mario Soldati, Roberto Rossellini e con i registi contemporanei Luciano Odorisio e Carlo Verdone; il compositore Ettore Montanaro (1888-1962), autore di musica sinfonica e di colonne sonore per film che hanno visto come protagonisti attori del calibro di Gino Cervi, Amedeo Nazzari, Silvana Pampanini, Alberto Sordi, Paolo Stoppa e autore delle musiche del film “La portatrice di pane” diretto dal regista “Premio Oscar” Maurice Cloche.

La stagione teatrale 2022/2023 dell’«Auditorium Sirena», organizzata grazie al sostegno dell’assessorato alla cultura e dell’amministrazione comunale di Francavilla al Mare guidata dal sindaco Luisa Russo, procede con grande successo, registrando il “tutto esaurito” per tutti gli spettacoli programmati, che hanno visto la partecipazione di Giuliana De Sio, Stefano Di Battista, Sabina Guzzanti, Giorgio Tirabassi, Pino Ammendola, Neri Marcorè, Michele Portal, Remo Girone.