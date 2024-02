Avezzano, telecamere di viseosorveglianza sulle aree gioco

La videosorveglianza collegata alla Polizia locale e realizzata nel rispetto della normativa sulla privacy, contrasterà le forme di inciviltà

AVEZZANO – Aree gioco appena inaugurate più sicure e più protette: l’amministrazione comunale di Avezzano ha fatto installare telecamere di sorveglianza nei parchi cittadini appena restaurati ed in quelli realizzati ex novo nell’ambito del maxiprogetto giochiAMOincittà.

“Abbiamo appena inaugurato i parchi – spiega il sindaco Giovanni Di Pangrazio – ed è importante conservarli proteggendo le strutture da vandali e maleducati”.

L’occhio della videosorveglianza collegata al comando della Polizia locale e realizzata, naturalmente, nel rispetto della normativa sulla privacy potrà contrastare così quelle forme di inciviltà che sono decisamente minoritarie perché, per fortuna, ridotte a pochi maleducati ma possono rovinare quello che è stato realizzato con cura a beneficio dei più piccoli.

“Da oggi i sei Marsiopark, che abbiamo inaugurato nel 2023 nei quartieri della città, hanno un alleato in più per mantenersi funzionali, riqualificati e idonei ad ospitare i bambini e le famiglie di Avezzano e non solo – sottolinea la consigliera Comunale Federica Collalto che ha seguito il progetto sin dalle battute iniziali. “Insieme all’azione delle telecamere è importante anche osservare le regole di utilizzo apposte all’ingresso di ogni area ed anch’esse fondamentali per la conservazione dei giochi. La tecnologia e la buona educazione devono andare sempre di pari passo”

Il progetto “giochiAmoincittà” è stato voluto dall’amministrazione comunale in sei punti chiave di Avezzano, ovvero il quartiere del Concentramento, Piazza Torlonia, il quartiere Pulcina, San Pio X, Piazza Gagliardi, nella frazione di Paterno e, infine, il quartiere di San Nicola. Le aree sono inclusive, ad accesso gratuito e, da oggi, tenute d’occhio dalla videosorveglianza.