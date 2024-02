Pescara, procurato allarme ed esplosioni pericolose: denunciato 61enne

PESCARA – Nel primo pomeriggio di ieri la Squadra Volante ha denunciato un 61enne per procurato allarme ed esplosioni pericolose. Gli operatori si sono portati in zona ospedale, in quanto era stata segnalata una persona che aveva iniziato ad esplodere alcuni colpi di fucile dal terrazzo del suo appartamento verso l’esterno. Infatti l’uomo era uscito sul terrazzo della propria abitazione e aveva sparato alcuni colpi con una fucile soft air spaventando i vicini, che pertanto hanno chiamato il 113 richiedendo l’intervento della polizia.

Sul posto, gli agenti hanno rapidamente individuato l’abitazione da cui erano stati esplosi i colpi e rintracciato il proprietario il quale ha ammesso di aver usato il fucile soft air esplodendo alcuni colpi dal balcone del suo appartamento. Pertanto gli operatori hanno deciso di eseguire un controllo all’interno dell’abitazione rinvenendo altro materiale, nello specifico: una pistola scacciacani, un fucile ed una pistola soft air, procedendo quindi al sequestro. L’uomo è stato infine denunciato per procurato allarme.