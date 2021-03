Avezzano, taglio del nastro per la nuova scuola di via Pertini.

Un gioiello di edilizia all’avanguardia, 2738 mq di superficie, 15 aule didattiche, mensa, biblioteca, palestra, aule Speciali ed Integrative

AVEZZANO – Oggi, mercoledì marzo, é stata inaugurata ad Avezzano la nuova scuola di Via Pertini. Un gioiello di edilizia scolastica, una struttura all’avanguardia, sicura, con spazi ampi e luminosi, antisismica, a basso impatto ambientale, che può ospitare oltre 350 bambini.

2738 mq di superficie, 15 aule didattiche, mensa, biblioteca, palestra, aule Speciali ed Integrative. Ci saranno anche un orto botanico, un frutteto e una pista ciclabile.

“Oggi diamo un segnale chiaro di fiducia e speranza nel prossimo futuro”, dichiara il Sindaco Giovanni di Pangrazio, “Questa inaugurazione arriva in un momento difficile e consegna alla città una struttura innovativa e sicura, tra le più belle nel panorama nazionale. Siamo ai vertici in Italia per la sicurezza nelle scuole. Queste solide basi e gli ambienti luminosi, caldi ed accoglienti rappresentano lo spirito più autentico di Avezzano. Sono certo che la scuola piacerà ai bambini, alle famiglie, ai docenti e a tutti coloro che lavorano con amore per l’educazione e la formazione delle giovani generazioni”.