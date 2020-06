Avezzano, scoperta discarica abusiva in via Papacqua [FOTO]

Il gruppo di volontari di Fare Verde ha realizzato un’operazione di pulizia

nella zona. L’iniziativa è stata realizzata in seguito a

segnalazioni di cittadini che mostravano rifiuti abbandonati

AVEZZANO – Questa mattina un gruppo di volontari di Fare Verde ha realizzato un’operazione di pulizia nella zona di Papacqua ad Avezzano. L’iniziativa è stata realizzata in seguito a segnalazioni di cittadini che mostravano rifiuti abbandonati nell’area ma la situazione si è rilevata ben più drammatica di quanto alcune foto lasciavano immaginare.

“Tutta la zona, soprattutto tra la vegetazione che costeggia la strada, è sommersa da immondizia. In alcuni punti, i rifiuti coperti da terra e vegetazione lasciano pensare a sversamenti abituali che vanno avanti da tempo. In gran parte, si tratta di rifiuti domestici indifferenziati quasi certamente abbandonati da cittadini incivili oppure soggetti non censiti ai fini del pagamento della Tari che non effettuano la raccolta differenziata e poi abbandonano illegalmente i loro rifiuti nei fossi e lungo le strade di campagna.

Lungo la via Papacqua è stata identificata una vera e propria discarica abusiva dove è stata sversata ogni tipologia di rifiuto. Oltre a rifiuti domestici indifferenziati, ingombranti, inerti da demolizione, sono stati rinvenuti anche rifiuti pericolosi come secchi di vernice, farmaci e batterie. La discarica è ubicata immediatamente a ridosso del canale.

I volontari dell’associazione Fare Verde hanno rimosso una parte dei rifiuti arrivando a scoprire lo strato sottostante che risulta immerso nell’acqua, con il rischio di rilascio di sostanze tossiche anche nel corpo idrico oltre che nel terreno. La situazione è stata documentata e prontamente segnalata alla stazione dei Carabinieri Forestali di Avezzano.

A fronte della gravità della situazione, l’associazione ritiene indispensabile presentare un esposto alla Procura della Repubblica di Avezzano. Allo stesso tempo, ritiene estremamente urgente sottoporre l’area a maggiori controlli e videosorveglianza.

Grazie alla presenza di acqua e vegetazione, la zona di Papacqua è un prezioso e sottovalutato scrigno di biodiversità. Nell’area sono stati rinvenuti anche alcuni esemplari di tritone crestato italiano (Triturus carnifex), un anfibio dotato di coda appartenente alla famiglia dei Salamandridi. È impensabile che versi in tali condizioni di degrado. Fare Verde ringrazia per il supporto e la collaborazione il Comune di Avezzano e Tekneko, intervenuta per rimuovere diversi sacchi di rifiuti raccolti dai volontari”. Si legge nella nota di Fare Verde.