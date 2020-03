Avezzano, un rosario di 70 palloncini colorati dall’Istituto Sacro Cuore

L’iniziativa è delle suore Apostole del Sacro Cuore di Gesù per invitare, in modo originale, la popolazione alla preghiera



AVEZZANO (AQ) – Da ogni parte della città di Avezzano si nota un gigante rosario composto da 70 palloncini colorati per un’altezza di 21 metri: l’iniziativa è delle suore Apostole del Sacro Cuore di Gesù, che si sono ispirate ad un progetto analogo notato nei giorni scorsi online. Lo riporta l’Ansa.

“Le persone della città – spiega Suor Carla Venditti, nota anche come la suora ‘antiracket’ per la sua missione di strappare le ragazze dalle strade della Capitale e dell’Abruzzo – ci avevano fatto capire in questi giorni di isolamento che avevano bisogno di un gesto di speranza. Così con le consorelle abbiamo realizzato un enorme rosario, che è la nostra preghiera a Maria per chiederle il suo aiuto in questo momento di difficoltà.

Ma il rosario sui tetti di Avezzano non è solo un segno o un gesto di semplice richiesta d’aiuto, è sopratutto un invito ad unirsi nel Signore. Trasmettiamo tutti i giorni la recita del Rosario su Facebook a centinaia di persone dalla mia pagina social di ogni parte d’Italia”.