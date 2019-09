Avezzano, giornate Brif Braf: grande partecipazione all’evento

AVEZZANO – Grande partecipazione alle due giornate di Brif Braf – il villaggio dei ragazzi 2019, un evento dedicato a bambini, ragazzi e famiglie organizzato presso il parco ARSSA di Avezzano da Il volo del coleottero Teatro Musica in collaborazione con il Comune di Avezzano all’interno dei suoi eventi estivi. Tante attività artistiche e creative hanno visto animare i bellissimi spazi del parco ARSSA con grande entusiasmo dei partecipanti.

“Questa terza edizione di Brif Braf” – affermano Alessia Tabacco e Francesco Sportelli, organizzatori dell’evento – “ci ha regalato tantissime sorprese. Bambini e adulti a scoprire la bellezza di giocare insieme, emozionarsi, ridere, passeggiare all’interno del bellissimo parco ARSSA di Avezzano. Spettacoli tratti dal mondo del teatro, della musica e del circo ci hanno accompagnati durante le giornate dove hanno trovato spazio anche le letture dedicate ai grandi autori dell’infanzia con una speciale attenzione al Maestro Gianni Rodari e i laboratori teatrali nella natura, palcoscenico bellissimo di giochi, incontri, sfide e anche ecologia… Al termine delle attività, infatti, tutti i bambini sono stati i protagonisti di una sfida bellissima e importante: togliere dalla natura tutto quello che non le appartiene e in pochissimo tempo hanno pulito tutto, anche qualche traccia lasciata dai visitatori un po’ “distratti”… Anche questo è stato Brif Braf! Ringraziamo davvero con piacere tutti i partecipanti che hanno preso parte a questi due giorni bellissimi regalandoci il loro tempo e la loro sensibilità, il comune di Avezzano per aver accolto il nostro progetto, tutto lo staff de Il volo del coleottero e in particolare gli allievi più grandi dei nostri laboratori teatrali per la loro collaborazione e il loro entusiasmo, il Teatro Brucaliffo di L’Aquila, Sabrina Mastrodicasa, Vieniviaconme – lettere e caffè e la Libreria Ubik di Avezzano con i loro staff. Un ringraziamento sentito va anche alla Proloco di Avezzano per aver messo a disposizione i suoi spazi al coperto per permettere le attività in caso di maltempo, Abruzzo in Musica e l’associazione Ambrosia Onlus per la loro preziosa collaborazione logistica”.

L’evento è stato inserito tra le iniziative nazionali ufficiali “100 di questi Ganni” che celebrano quest’anno il centenario della nascita di Gianni Rodari.