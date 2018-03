Avezzano formazione: al via quattro corsi da aprile

AVEZZANO (AQ) – Il Conapi L’Aquila comunica l’avvio di quattro corsi formazione nel mese di aprile ad Avezzano. Tutto pronto per la seconda edizione del Corso da 500 ore di qualifica professionale Tecnico Meccatronico delle Autoriparazioni, un percorso che diventa una reale opportunità di inserimento nel mondo del lavoro, in quanto prevederà uno stage formativo all’interno di importanti concessionarie del territorio.

Sottolinea l’importanza del corso il Conapi L’Aquila:

“Il Corso di Meccatronico che sta per iniziare, infatti, trasmetterà a chi intende avviare un’attività, le giuste conoscenze e competenze tecniche specifiche per la gestione di un’officina delle autoriparazioni (meccanico, motorista ed elettrauto), per eseguire la manutenzione e la riparazione del motore, degli accessori sulla carrozzeria e delle componenti elettriche, così da essere in grado di intervenire nell’automazione industriale e nel controllo e conduzione dei processi, contribuendo all’innovazione, all’adeguamento tecnologico e organizzativo delle imprese. Sono aperte le iscrizioni ancora per il mese di aprile”.

CORSO DA TECNICO MECCATRONICO

“Dal 10 aprile, invece – continua la Pestilli – avrà inizio il Corso di 40 ore da Tecnico Meccatronico destinato a chi ha già esperienza tecnica nella propria o altrui attività e che non si è ancora adeguato. Gli interessati potranno iscriversi entro il 9 aprile prossimo. Per chi sia intenzionato ad aprire o gestire un’attività nel campo del settore della ristorazione come bar, gelaterie, pizzerie e ristoranti, entro il 4 aprile sarà possibile iscriversi al Corso Sab, per ottenere l’abilitazione alla preparazione, alla vendita e alla somministrazione di alimenti e bevande. Il corso prevede 120 ore e l’attestato finale costituisce il requisito professionale necessario per l’esercizio dell’attività”.

CORSI DI ABILITAZIONE E AGGIORNAMENTO

“In partenza anche i corsi di abilitazione e aggiornamento (per chi già ne è in possesso) per consulente, utilizzatore e venditore di prodotti fitosanitari per i quali sono aperte le iscrizioni dal mese di aprile. Il Gruppo Sicurform è accreditato nell’ambito dei fitosanitari anche per l’erogazione del corso in modalità Fad. In particolare – spiega ancora la Pestilli – il distributore è colui che è in possesso del certificato di abilitazione alla vendita, che immette sul mercato prodotti fitosanitari, in qualità di rivenditore sia all’ingrosso sia al dettaglio, mentre l’utilizzatore è colui che somministra tale prodotto nella propria attività agricola”.

INFO

Tutte le informazioni relative ai corsi sono disponibili sul sito www.grupposicurform.eu, in alternativa e per maggiori dettagli è possibile chiamare il numero 0863441282/ interno 2 o recarsi nella sede dell’Agenzia di Formazione Sicurform di Via L. Vidimari n.2, ad Avezzano.